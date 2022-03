Beatriz Ávila: "las consecuencias de un default serían peores"

"Como tucumana apoyo este acuerdo y no quiero el default porque el default hubiese significado que la industria azucarera, la industria citrícola, la metal-mecánica tuvieran que cerrar sus puertas al no tener crédito".

Esta fue una de las frases que se escuchó esta tarde en el reciento, cuando la senadora Beatriz Ávila tomó la palabra, durante el debate sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

"Este acuerdo sale gracias a que la oposición vino a dar quorum, es una oportunidad para evitar males mayores", dijo la legisladora, quien resaltó que la oposición fue seria, como corresponde "en estos momentos de incertidumbre". "Venimos a reafirmar nuestro compromiso con la gobernabilidad y la solidez institucional de nuestro país", dijo.

Ávila, sin embargo, no escatimó críticas. Resaltó que Juntos por el Cambio no está de acuerdo ni con el acuerdo ni con las medidas económicas que viene tomando el gobierno de Alberto Fernández. "Nos ha llevado a mayor ajuste, a impuestazos, al aumento de la pobreza, al aumento de la inflación, pero para nosotros los intereses nacionales están por encima de las pequeñeces y mezquindades políticas, por eso estamos sentados acá", dijo.

"El problema de los argentinos tiene que ver con que nosotros no generamos confianza, no generamos confianza a nivel internacional ni en los organismos internacionales, ni en los mercados ni nuestra moneda genera confianza en los argentinos, y por eso los argentinos pensamos siempre en el dólar", dijo y añadió: "la diferencia con otros países latinoamericanos es el déficit fiscal, gastamos más de lo que ingresa. Y este tema lo tenemos que resolver porque es extremadamente grave, porque significa que no vamos a poder seguir creciendo y vamos a seguir estando estancados, como hasta ahora".

Señaló, en este sentido, contradicciones en el gobierno nacional: "Se dice que hay que bajar el déficit fiscal, pero también, por otro lado, instituciones como el PAMI nombra 206 personas en planta permanente y se crean nuevos programas, como una Subsecretaría de Resiliencia, que quería ver cómo está el humor de los argentinos. ¿Les parece serio? ¿Quiere que le diga cómo está el humor de los argentinos? Estamos mal, estamos muy mal"

Por otra parte señaló que los argentinos ya están padeciendo el efecto de este acuerdo con el Fondo Monetario: aumento de combustible, de servicios, etc. "Este acuerdo lo pagan todos. Todo el pueblo argentino va a pagar este ajuste crítico".

Pero resaltó que "las consecuencias de un default serían peores: hiperinflación, una corrida bancaria, el dólares llegaría a $ 300 y nuevamente un conflicto social que los argentinos ya hemos vivido".