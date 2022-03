Los manifestantes que atacaron el Congreso dicen que les pagaron para ir a marchar

Tras los incidentes en el Congreso, la mujer del carnicero detenido dijo que él tiró piedras, pero que no lanzó la bomba molotov contra los policías. Angélica Costa, esposa de Julián Claudio Lazarte, reconoció que la situación “se fue de las manos” durante la protesta mientras se debatía el acuerdo con el FMI en Diputados.

La mujer de Lazarte prefirió no decir a qué agrupación pertenecen, pero reconoció que cobraron planes sociales. Además dice que les pagaron para ir a marchar.

La vestimenta

“Él no tiene nada que ver con la bomba. Estamos muy preocupados por la situación, no sabemos qué hacer -reconoció Angélica al diario La Nación-. A él lo acusan con una foto de una persona que está con remera blanca y él estaba todo de azul, tenemos una foto que captó uno de los noticieros donde se lo ve de azul y el que armó la bomba estaba de blanco. Nosotros que somos la familia sabemos que no lo hizo, pero no queremos entrar en detalles porque él tiene que dar su versión”, precisó.

Lazarte, su esposo, fue identificado por tener tatuada en el dorso de la mano izquierda una rosa con la palabra “Libertad”. La mujer insistió en que su objetivo no era atacar a Cristina Kirchner. “Marchamos tranquilos protestando por una causa. La situación se fue de las manos, pero no es verdad que él quiso atentar contra la vicepresidente porque, primero y principal, no sabíamos, que ese era su despacho”, resaltó.

“Si ves los videos -remarcó-, tiramos a todo el Congreso, a lo que es la estructura del edificio. Nuestra esquina estaba más cerca de esa ventana. No es que alguien dio la orden de que allá está el escritorio de Cristina y tiramos piedras para ahí. Los medios están cambiando las versiones”, afirmó.