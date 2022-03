"Campero y Sánchez nos soltaron la mano", criticó Ricardo Bussi

“El intendente (Mariano) Campero y el intendente (diputado nacional, Roberto) Sánchez nos soltaron la mano. Ellos se habían comprometido con nosotros en algo que luego no cumplieron”, dijo Ricardo Bussi tras el encuentro con el intendente de la capital, Germán Alfaro.

Ante la prensa, el líder de Fuerza Republicana (FR) señaló que había encarado con Alfaro “una nueva instancia de diálogo de cara a la comunidad”.

El parlamentario indicó en la conferencia de prensa que en el encuentro se había analizado la situación del transporte público, del Mercado del Norte y de los desagües pluviales, entre otros temas”. “Si esto deriva en otras reuniones, en buena hora. Lo importante es que estamos haciendo lo que la gente ha pedido: conversar sobre las dificultades de la gente”, añadió.

Bussi aclaró que “no” sabía si esta reunión significaría una nueva oportunidad para que FR se incorporara a Juntos por el Cambio (JxC). “Desde 2015 hasta la fecha, he intentado muchos veces. Hoy, no sé, habría que ver cuáles son las posibilidades, los acuerdos y qué es lo que pasará. No se habló de 2023”, indicó.