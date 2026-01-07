Tras Venezuela, ¿Trump apuntó a otros cinco objetivos?

“A Petro le gusta consumir cocaína”

El presidente estadounidense también dedicó duros términos al mandatario de Colombia, Gustavo Petro, a quien calificó el domingo como “un hombre enfermo al que le gusta consumir cocaína y venderla a EEUU, y que no va a estar haciéndolo por mucho tiempo”. Consultado por un periodista sobre si esas declaraciones anticipaban una eventual “operación” en Colombia, Trump respondió sin rodeos: “Me suena bien”. Petro salió al cruce con una extensa publicación en la red social X, de casi 700 palabras, en la que defendió la política de su gobierno contra el narcotráfico y destacó lo que definió como “la mayor incautación de cocaína en la historia del mundo”. “No soy ilegítimo ni soy narco. Mi único patrimonio es la casa familiar que sigo pagando con mi sueldo”, escribió el mandatario colombiano. También afirmó haber ordenado bombardeos selectivos contra organizaciones armadas vinculadas al narcotráfico, en cumplimiento del derecho internacional humanitario. Pese a ello, la producción de cocaína en Colombia alcanzó niveles récord, según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). La relación bilateral se tensó aún más en septiembre, cuando el gobierno de Trump canceló la visa estadounidense de Petro tras un discurso en el que llamó a soldados de EEUU a desobedecer órdenes.