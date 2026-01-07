Tras Venezuela, ¿Trump apuntó a otros cinco objetivos?

Groenlandia
“La necesitamos por seguridad”
Trump volvió a insistir el domingo en que EEUU necesita Groenlandia “por razones de seguridad nacional”. Durante un diálogo con periodistas a bordo del Air Force One, afirmó que la isla es “extremadamente estratégica” en el actual contexto global. “Necesitamos Groenlandia. Hoy está rodeada de barcos rusos y chinos. Dinamarca no puede garantizar su seguridad”, sostuvo. Las declaraciones generaron un rechazo inmediato por parte de las autoridades locales. El primer ministro groenlandés, Jens Frederik Nielsen, respondió el lunes: “La retórica actual y reiterada que proviene de EEUU es totalmente inaceptable. Cuando el presidente de EEUU habla de ‘necesitar Groenlandia’ y nos vincula con Venezuela y con una intervención militar, no sólo es falso: es una falta de respeto”. “Nuestro país no es un objeto en la retórica de las grandes potencias. Somos un pueblo, un país y una democracia”, remarcó Nielsen. Trump ha manifestado en reiteradas ocasiones su intención de anexar Groenlandia -una vasta isla rica en recursos naturales, con una superficie cercana a los 2,1 millones de km²- bajo el argumento de reforzar la seguridad estadounidense. Tanto el gobierno groenlandés como Dinamarca, aliado clave de Washington en la OTAN, rechazan de plano esa posibilidad.
Colombia
“A Petro le gusta consumir cocaína”
El presidente estadounidense también dedicó duros términos al mandatario de Colombia, Gustavo Petro, a quien calificó el domingo como “un hombre enfermo al que le gusta consumir cocaína y venderla a EEUU, y que no va a estar haciéndolo por mucho tiempo”. Consultado por un periodista sobre si esas declaraciones anticipaban una eventual “operación” en Colombia, Trump respondió sin rodeos: “Me suena bien”. Petro salió al cruce con una extensa publicación en la red social X, de casi 700 palabras, en la que defendió la política de su gobierno contra el narcotráfico y destacó lo que definió como “la mayor incautación de cocaína en la historia del mundo”. “No soy ilegítimo ni soy narco. Mi único patrimonio es la casa familiar que sigo pagando con mi sueldo”, escribió el mandatario colombiano. También afirmó haber ordenado bombardeos selectivos contra organizaciones armadas vinculadas al narcotráfico, en cumplimiento del derecho internacional humanitario. Pese a ello, la producción de cocaína en Colombia alcanzó niveles récord, según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). La relación bilateral se tensó aún más en septiembre, cuando el gobierno de Trump canceló la visa estadounidense de Petro tras un discurso en el que llamó a soldados de EEUU a desobedecer órdenes.
Cuba
“Está listo para caer”
Trump sostuvo el domingo que una intervención militar en Cuba, aliado estratégico de Venezuela, no sería necesaria porque el país “está listo para caer”. “No creo que haga falta ninguna acción. Parece que se está viniendo abajo”, afirmó. Y añadió: “No sé si van a resistir. Cuba ya no tiene ingresos; dependía del petróleo venezolano”. Sin embargo, el secretario de Estado, Marco Rubio, adoptó un tono más severo y calificó al gobierno cubano como “un gran problema”. En declaraciones al programa Meet the Press, de NBC, señaló: “Están en serios problemas. No voy a adelantar cuáles serán nuestros próximos pasos, pero no es ningún secreto que no somos admiradores del régimen cubano”. “Si yo viviera en La Habana y trabajara en el Gobierno, estaría preocupado”, agregó. Desde la isla, el presidente Miguel Díaz-Canel respondió durante un acto realizado el sábado frente a la Embajada de EEUU en La Habana. Allí prometió sostener la alianza con Venezuela. “Por Venezuela y, por supuesto, por Cuba, estamos dispuestos incluso a dar la vida, aunque sea a un alto costo”, proclamó.
México
“Tendremos que hacer algo”
Trump volvió a acusar a México de no hacer lo suficiente para frenar el accionar de los cárteles del narcotráfico. El domingo afirmó que las drogas continúan “fluyendo” a través del territorio mexicano y advirtió: “Tendremos que hacer algo”. “El poder de los cárteles es muy fuerte. México tiene que reaccionar”, sostuvo. En una entrevista, Trump reveló que le preguntó a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, si deseaba asistencia del Ejército estadounidense para combatir a las organizaciones criminales. Este lunes, Sheinbaum respondió durante su conferencia matutina. “La historia de América Latina es clara y contundente: la intervención nunca ha traído democracia, ni bienestar, ni estabilidad duradera”, afirmó. La mandataria señaló que su gobierno coopera con EEUU de manera responsable y decidida en materia de narcotráfico, seguridad y asistencia humanitaria, con el objetivo de reducir la violencia. No obstante, remarcó que el problema también está vinculado al tráfico ilegal de armas desde EEUU y al “grave consumo de drogas en aquel país”. “Cooperación sí; subordinación e intervención, no”, concluyó.