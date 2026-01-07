Fernando Juri atribuyó el colapso del sistema cloacal al crecimiento demográfico de San Miguel de Tucumán

El intendente interino de San Miguel de Tucumán y presidente del Concejo Deliberante, Fernando Juri, afirmó este miércoles que el colapso del sistema cloacal y sanitario de la ciudad es consecuencia directa del crecimiento demográfico y estructural que experimentó la Capital en las últimas décadas, sin una actualización acorde de la normativa urbana.
“Tenemos un Código de Planeamiento Urbano que data de los años 80 y quedó totalmente obsoleto frente al crecimiento que tuvo la ciudad”, señaló Juri. Explicó, además, que esta situación impactó de lleno en la infraestructura cloacal. “Lo que colapsó realmente fue el sistema sanitario”.
En ese marco, el funcionario adelantó que ya se constituyó la comisión encargada de la modificación del Código de Planeamiento Urbano, una iniciativa que comenzará a debatirse formalmente en febrero. “Queremos un código pensado para los próximos 30 o 40 años, que nos permita proyectar una ciudad más sustentable y amigable con el medio ambiente”, dijo.
Juri aclaró que la actualización normativa no se limitará a lo cloacal y sanitario, sino que abarcará múltiples aspectos del desarrollo urbano, como los espacios verdes y la planificación del crecimiento de la ciudad. Reconoció además que actualmente existen numerosos pedidos de excepción al código vigente, principalmente por edificaciones que no cuentan con final de obra.
“Las excepciones deben estar debidamente fundamentadas”, indicó, y puso como ejemplo a sanatorios que durante la pandemia ampliaron sus instalaciones por necesidad sanitaria, avanzando sobre áreas que hoy están prohibidas por la normativa. “En esos casos, el Concejo evalúa y autoriza mediante ordenanza”.
En cuanto a la gestión diaria, el intendente interino -Rossana Chala está de vacaciones- detalló que mantiene reuniones permanentes con funcionarios municipales, especialmente del área de Servicios Públicos, para reforzar las tareas de limpieza de canales, desagües y poda de árboles ante el período de lluvias intensas.
Finalmente, Juri hizo un llamado a la responsabilidad de los vecinos y pidió evitar arrojar basura en la vía pública. “Más allá de los esfuerzos del municipio, la basura tapa los desagües y agrava las inundaciones, sobre todo cuando caen muchos milímetros en pocos minutos”, advirtió.