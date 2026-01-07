Secciones
¿Vuelven las lluvias? Qué dice el pronóstico para este miércoles en Tucumán

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada cálida, con una mínima de 21° y una máxima de 32°.

Hace 2 Hs

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció el pronóstico para este miércoles en Tucumán, que estará marcado por temperaturas elevadas y condiciones de inestabilidad. Según el organismo oficial, la jornada comenzará con una temperatura mínima de 21° y alcanzará una máxima de 32°.

Además, prevé la presencia de tormentas a partir del mediodía, lo que podría generar cambios bruscos en las condiciones climáticas a lo largo de la tarde. En este contexto, se recomienda a la población mantenerse informada ante posibles actualizaciones del pronóstico.

Las lluvias no serían un fenómeno aislado, ya que el organismo nacional indicó que las precipitaciones persistirían en Tucumán hasta el sábado, prolongando el período de inestabilidad durante varios días consecutivos. 

Alerta amarilla

La alerta amarilla por tormentas rige para las provincias del cordón cordillerano. Más precisamente Neuquén, Mendoza, Catamarca, La Rioja, San Juan, La Pampa, Salta, Tucumán y Jujuy. En estas provincias, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, que podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, abundante precipitación en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora.

