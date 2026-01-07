¿Vuelven las lluvias? Qué dice el pronóstico para este miércoles en Tucumán

Alerta amarilla

La alerta amarilla por tormentas rige para las provincias del cordón cordillerano. Más precisamente Neuquén, Mendoza, Catamarca, La Rioja, San Juan, La Pampa, Salta, Tucumán y Jujuy. En estas provincias, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, que podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, abundante precipitación en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora.