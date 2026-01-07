Secciones
Seguridad

Secuestraron casi 160 kilos de marihuana en la capital

Sospechan que se trataba de un centro de almacenamiento. Habrían alquilado un taller mecánico, que era empleado como fachada. Hay tres detenidos.

LA MERCANCÍA. Las decenas de paquetes fueron dispuestos en la calle, luego del operativo policial.
Hace 17 Hs

Un allanamiento a un supuesto taller mecánico terminó con el secuestro de alrededor de 160 kilos de marihuana, que se encontraban almacenadas en el inmueble ubicado en San Juan al 1.800, en el barrio Ciudadela. Hay tres aprehendidos.

Una causa que se originó en Lastenia, por amenazas agravadas, llevó a la Justicia a ordenar una serie de allanamientos. Fue así como la Policía llegó hasta el inmueble, que se sospecha era utilizado como centro de acopio de la marihuana, para luego ser distribuida por provincias de la región.

La carga decomisada tendría un valor millonario de reventa y se investigan conexiones para desarticular la banda dedicada al tráfico de marihuana a gran escala.

Según precisó el jefe de Policía de Tucumán, Joaquín Girvau, la marihuana estaba en bolsas de arpillera, distribuida en 79 envoltorios, cada uno con un peso superior a los dos kilos. "Para esta zona, genera preocupación por la gran cantidad de droga que se está secuestrando", advirtió. 

tres personas quedaron demoradas, dos mayores de edad y un menor de 17 años, quienes permanecen incomunicados y a disposición de la Justicia, a la espera de las resoluciones judiciales correspondientes y de la consulta de antecedentes.

"Tenemos muchas cámaras acá en la zona, ya trabajan la Digedrop con la Fiscalía Federal, la Fiscalía de Narcomenudeo, se está involucrando a toda la gente que se tiene que involucrar para que esto se esclarezca definitivamente y caigan todos los responsables", agregó el jefe de Policía.

Temas San JuanPolicía de TucumánVilla LujánLasteniaNarcotráfico
