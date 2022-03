Jaldo confirmó la partida del ministro Yedlin al Gobierno nacional

El gobernador interino, Osvaldo Jaldo, confirmó la salida del ministro de Desarrollo Social, Gabriel Yedlin, quien desempeñará un cargo a nivel nacional.

Este mediodía, en conferencia de prensa, el tranqueño se refirió a la partida de Yedlin. "Con el permiso del ministro, el jefe de Gabinete (Juan Manzur) está solicitando la colaboración de Gabriel Yedlin y eso ha decidido y seguramente el ministro irá a colaborar con la Nación", afirmó el vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo.

De esta manera, se confirmó el anticipo de LA GACETA del martes, cuando se precisó que Yedlin pasará a desempeñar una unidad ejecutora que coordine las políticas sociales en el Norte.

Jaldo también destacó que cada movimiento en el Gobierno local se adopta en acuerdo con Manzur. "Yo soy respetuoso de este gabinete y el que venía acompañado a Manzur; cuando hubo cambios fue (decisión) mutua. Cambios se pueden seguir produciendo pero no puedo asegurar nada. A veces son personales y otras por consenso con el Gobierno nacional que nos pide y no nos podemos negar. Si desde Nación nos pide el Presidente o el jefe de Gabinete lo vamos a dar", enfatizó.

El gobernador interino aclaró que aún no esta definido el nombre del sucesor de Gabriel Yedlin. No obstante, se especula que será reemplazado por Lorena Málaga, actual secretaria de Atención a las Familias en Riesgo. Además, a esa cartera llegaría la ex diputada Gladys Medina.