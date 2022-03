Acuerdo con el FMI: voces de un complejo debate legislativo

JUNTOS POR EL CAMBIO

Facundo Manes

“El acuerdo con el Fondo evita el default y evita una nueva crisis, pero para nada resuelve los problemas crónicos y estructurales de la Nación. Este acuerdo no va bajar la inflación, ni a reducir el riesgo país, no va a resolver el déficit fiscal, ni el acceso al crédito, no va a mejorar ni el empleo ni el salario, no va a generar la confianza que necesitan las empresas para invertir en la Argentina. Este acuerdo es solo un tratamiento sintomático, no es la cura de la enfermedad”.

Paula Omodeo (Tucumán)

FRENTE DE TODOS

Mario Leito (Tucumán)

“Todos dijeron que era necesario que se apruebe este acuerdo, porque si no se iban a caer muchas obras y proyectos. En Tucumán tenemos un programa de obras millonario, pero no lo podremos hacer si no aprobamos este proyecto. Venimos a defender este Gobierno, ponemos la cara por este Gobierno porque aspiramos a tener una patria más soberana y más justa”.

Carlos Heller

“Este gobierno, por sus principios, jamás hubiera recurrido al FMI sino que recibió una auténtica bomba de tiempo y debió sentarse a negociar con el organismo internacional. Hay un gobierno que por sus principios jamás hubiera recurrido pero que recibió una auténtica bomba de tiempo y debió sentarse a negociar. En el acuerdo no se respetan los típicos aspectos de la ortodoxia que han primado en otros entendimientos, aunque no hay nada que festejar”.

IZQUIERDA

Myriam Bregman (FIT)

Además de la ilegitimidad que tiene la deuda con el FMI, la ilegalidad le agrega un elemento que la hace insalvablemente nula, por lo que el Gobierno no tiene que cumplir esa deuda. Cuando Alberto Fernández y su gobierno deciden cumplirla es una decisión política de someterse al FMI. La ilegalidad profunda de la deuda tomada por el gobierno de Mauricio Macri se está pintando de legalidad con este tipo de acuerdo”.

LA LIBERTAD AVANZA

Javier Milei

“Rechazamos el acuerdo de facilidades extendidas entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional, pero no avalamos la violencia de la militancia de izquierda. No legislaremos favorablemente sobre un acuerdo que será votado a expensas del esfuerzo y bienes de los argentinos. Sin embargo, nuestra firme posición no implica de ninguna manera aceptar la agresión contra los policías, destruir bienes públicos y cortar calles”.

REPUBLICANOS UNIDOS

Ricardo López Murphy

“El acuerdo es malo, es pésimo, no propone un solo cambio estructural para que la Argentina salga adelante y vuelva a crecer”, planteó, e insistió en que es un “acuerdo irresponsable diseñado por el Frente de Todos… Que quede claro es el acuerdo del Frente de Todos y a la responsabilidad económica es del Poder Ejecutivo”.

INTERBLOQUE FEDERAL

Graciela Camaño

“Es la primera vez que el Congreso vota una autorización de financiamiento para que el Poder Ejecutivo Nacional tome un empréstito y resuelva su deuda externa. Hemos tenido la inteligencia, el año pasado, de votar todos una ley que limita al Poder Ejecutivo y le devuelve atribuciones al Legislativo… quien deberá hacer el esfuerzo para cumplir con esto será el Gobierno de Alberto Fernández”.