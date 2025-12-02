Secciones
Festival Incandescente: seis bandas tucumanas cierran el año con shows en Arquitectura de la UNT

La Facultad propone una tarde de música en el patio con Invierno, Trío MC Trío, Utópico Amanecer, Mares y Océanos, Brahmans, Olita y Ebü.

FIN DE AÑO CON MÚSICA. Invierno es una de las bandas de la grilla del Festival de la FAU. / INSTAGRAM @inviernoband FIN DE AÑO CON MÚSICA. Invierno es una de las bandas de la grilla del Festival de la FAU. / INSTAGRAM @inviernoband
Hace 1 Hs

En el cierre de ciclo lectivo 2025, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) decidió apostar por la música en la primera edición del Festival Incandescente. Se trata de un espacio que acerca propuestas artísticas tucumanas a estudiantes de todas las carreras. Será este 5 de diciembre, desde las 17.30 horas, en la sede de la FAU (avenida Roca y avenida Independencia, San Miguel de Tucumán).

En esta edición se presenta una grilla variada que reúne a la banda Invierno (@inviernoband), el Trío MC Trío (@triomctrio), Utópico Amanecer (@utopico.amanecer), Mares y Oceanos (@maresyoceanos__), Brahmans (@_brahmans), Olita (@olita____) y Ebü (@ebuconb).

En la organización explicaron que el festival surge como una apuesta a la cultura universitaria. “Queremos que el cierre del año tenga identidad propia y que incluya a artistas jóvenes, muchos de ellos estudiantes. La idea es celebrar, pero también fomentar la música y la producción emergente”, señaló Martín Juárez, consejero estudiantil, y militante de Zuncho Arquitectura y Diseño (MPE)

Post Instagram

Para cerrar el año con todo

Además de los shows en directo, el Festival Incandescente dispondrá de venta de comida y bebida; una feria de emprendimientos, y actividades artísticas vinculadas a pintura y collage. La intención es ofrecer un ambiente accesible, participativo y pensado para conectar con los intereses reales de la comunidad estudiantil.

El acceso es libre y no requiere inscripción previa, lo que facilita que cualquier estudiante —o persona interesada— pueda acercarse, conocer artistas nuevos y apoyar proyectos locales. Para quienes buscan un plan simple para cerrar la semana (y el año), el Festival Incandescente aparece como una opción accesible, cercana y con un escenario talentoso.

Temas Universidad Nacional de TucumánFacultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de TucumánJóvenes
