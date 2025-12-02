Festival Incandescente: seis bandas tucumanas cierran el año con shows en Arquitectura de la UNT

En el cierre de ciclo lectivo 2025, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) decidió apostar por la música en la primera edición del Festival Incandescente. Se trata de un espacio que acerca propuestas artísticas tucumanas a estudiantes de todas las carreras. Será este 5 de diciembre, desde las 17.30 horas, en la sede de la FAU (avenida Roca y avenida Independencia, San Miguel de Tucumán).