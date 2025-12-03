¿Quiénes pueden acceder a los préstamos de hasta $100.000.000 de tres bancos y cuáles son las tasas de interes?

Préstamo personal del Banco BBVA

El Banco BBVA ofrece préstamos personales diseñados para la adquisición de vehículos. Los clientes pueden gestionar el trámite de manera totalmente online para solicitar hasta $40.000.000. Si la solicitud se presenta en una sucursal, el monto disponible aumenta hasta $70.000.000. El plazo máximo para devolver este financiamiento alcanza los 60 meses. Esta línea de crédito se dirige tanto a empleados en relación de dependencia como a trabajadores independientes que ya mantienen una relación como clientes con la entidad bancaria.