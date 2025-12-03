¿Quiénes pueden acceder a los préstamos de hasta $100.000.000 de tres bancos y cuáles son las tasas de interes?

Tres bancos de alcance nacional facilitan líneas de préstamo diseñadas para la compra de vehículos, sean estos nuevos o usados. Las condiciones de estos créditos se adaptan a diversos perfiles de solicitantes. Actualmente, entidades financieras importantes como BBVA, Banco Nación y Banco Provincia presentan opciones crediticias que permiten a los clientes solicitar montos significativos, con límites de hasta $100.000.000.
Estos programas de financiación brindan amplios periodos de devolución, con plazos máximos que llegan a los 72 meses. Los requisitos específicos para acceder a estas líneas de crédito difieren entre cada institución. Los clientes interesados encontrarán una variedad de alternativas para financiar la adquisición de su próximo automóvil en diciembre de 2025.
¿Cómo son los prestamos según cada banco, para comprar autos?
Prestamos del Banco Nación
El programa, llamado “+Autos con BNA”, ofrece préstamos personales de hasta $100.000.000 para la compra de vehículos de las principales marcas, nacionales o importados, y de hasta 10 años de antigüedad.
El banco redujo la Tasa Nominal Anual fija (TNA fija) al 38% anual, cuando en otros bancos los préstamos personales superan el 70%. El dinero se puede devolver en hasta 72 cuotas mensuales, es decir, seis años, con un costo financiero total (CFT) del 57% anual.
Cuotas e ingresos necesarios según el simulador del Banco Nación
-$10.000.000 : cuota de $420.699, ingreso mínimo $1.402.331.
-$15.000.000: cuota de $631.049, ingreso mínimo $2.103.497.
-$20.000.000: cuota de $841.399, ingreso mínimo $2.804.663.
-$25.000.000: cuota de $1.051.748, ingreso mínimo $3.505.829.
-$30.000.000: cuota de $1.262.098, ingreso mínimo $4.206.995.
-$40.000.000: cuota de $1.682.798, ingreso mínimo $5.609.326.
-$50.000.000: cuota de $2.103.497, ingreso mínimo $7.011.658.
Préstamo personal del Banco BBVA
El Banco BBVA ofrece préstamos personales diseñados para la adquisición de vehículos. Los clientes pueden gestionar el trámite de manera totalmente online para solicitar hasta $40.000.000. Si la solicitud se presenta en una sucursal, el monto disponible aumenta hasta $70.000.000. El plazo máximo para devolver este financiamiento alcanza los 60 meses. Esta línea de crédito se dirige tanto a empleados en relación de dependencia como a trabajadores independientes que ya mantienen una relación como clientes con la entidad bancaria.
Tasas actuales:
-TNA: 138%
-TEA: 269,23%, según el perfil crediticio de cada solicitante
Requisitos principales:
-Edad: de 18 a 74 años
-Antigüedad laboral: 3 meses si el salario se deposita en BBVA. Un año si no se acredita el sueldo en el banco. Un año para profesionales independientes. Dos años para monotributistas y comerciantes.
-Ingreso mínimo: $308.200 por mes
-La cuota no puede superar el 30% del ingreso neto
Puntos destacados:
-Sistema de amortización francés
-Tasa fija durante todo el plazo
-Monto mínimo: $1.000
-Monto máximo: $40.000.000 online o $70.000.000 en sucursal.
Préstamo personal del Banco Provincia
El Banco Provincia presenta créditos personales con un límite de hasta $50.000.000, los cuales sirven para la compra de un automóvil. Estos créditos están destinados a empleados del sector privado, trabajadores estatales y jubilados que reciben sus ingresos a través de esta entidad. La devolución del financiamiento se extiende hasta un plazo máximo de 72 meses y aplica una tasa fija anual del 98%.
Detalles principales del préstamo
-Monto máximo disponible: $50.000.000
-Plazo de financiación: hasta 72 meses
-Tasa fija anual: 98%
-Ejemplo de cuota: por un préstamo de $100.000 a 72 meses, el pago mensual estimado es de $8.680,95.
-La acreditación del dinero se realiza dentro de las 24 horas posteriores a la aprobación.
Cómo tramitarlo
-Ingresar a BIP Móvil o Home Banking.
-Seleccionar la opción “Solicitar Préstamo”.
-Elegir el monto y el plazo deseado.
-Aceptar los términos y condiciones.
-Confirmar la operación para completar la gestión.