Osvaldo Jaldo: “si hay default se nos cae la economía de Tucumán”

El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ingresa en jornadas claves. El jefe de Gabinete Juan Manzur encabezó ayer la comitiva oficialista que fue al Congreso con el ministro de Economía Martín Guzmán para explicar los alcances del entendimiento que logró la gestión de Alberto Fernández para reperfilar la deuda por U$S45.000 millones (ver página 5). Hoy serán los gobernadores de las distintas provincias los que participen de la comisión de Hacienda y Presupuesto, desde las 12, para brindar su postura sobre el nuevo contrato.

El gobernador interino Osvaldo Jaldo remarcó que la Casa Rosada ya cumplió con su tarea con el Fondo y consideró que ahora el Congreso debe hacer su parte y apoyar el entendimiento. Consideró que caer en una cesación del pago sería eyectar al país de la economía mundial. “El Ejecutivo cumplió con creces sus tareas. El Legislativo tiene que tener ahora una muestra de argentinidad. Tiene que mandar un mensaje al mundo para ir sellando la grieta. No caer en default es no caer del mundo, es seguir dentro de la economía global”, dijo a LA GACETA.

El mandatario viajará hoy a las 8 en el avión oficial de la provincia para ratificar su postura a favor del preacuerdo. A su vez, pidió a diputados y senadores de la oposición y del oficialismo dejar de lado sus diferencias personales y apoyar en general la iniciativa. “Tienen que dar un gesto de grandeza. Veo con agrado que hay sectores de la oposición que dijeron que no van a permitir que entremos en default. Que apoyen en general el acuerdo ya es un gran gesto de la oposición que yo valoro. De la misma manera, quienes somos partes de este espacio político, pertenezcamos a la línea interna que pertenezcamos, tenemos que priorizar los intereses de los argentinos, no los personales, políticos ni partidarios”, lanzó en clara alusión a la postura crítica que sostiene el kirchnerismo.

Cómo sería el impacto doméstico

El tranqueño, quien en la apertura de sesiones ordinarias expuso institucionalmente su apoyo al acuerdo con el FMI, dijo que Tucumán se vería severamente castigada económicamente si no prospera el entendimiento. “Nos impactaría negativamente en la parte pública, en todo lo que tiene que ver con financiamiento internacional (para obras públicas), pero también en la actividad privada. “Se nos caerían los productos que tenemos ubicados en el exterior. Hay que ser muy responsables en la decisión que se tome. Tucumán exporta limones, arándanos, conocimiento… Son 180 productos que se exportan (en 2021 la balanza alcanzó los U$S940 millones). Si nosotros entramos en default se nos cae la economía de Tucumán. Hay que mirar para adelante, por el parabrisas, no por el retrovisor. Tanto oficialismo como oposición tienen que mostrar unidad, si no se nos cae la economía. Es muy grande el daño que se va a hacer”, reflexionó durante una entrevista telefónica.

Consultado respecto al impacto que tendrá en el país el programa que se acordó con el Fondo, Jaldo analizó que seguramente se tendrán que tomar medidas económicas y financieras. “Con acuerdo o sin acuerdo con el Fondo al déficit hay que achicarlo. No se puede seguir gastando más de lo que ingresa. Pero creo que se van a aumentar los ingresos creciendo. Esfuerzo habrá que hacer, pero yo prefiero hacer un esfuerzo siendo parte de la economía de un mundo y no en soledad. Esta decisión que se tiene que tomar es de lo más importante, en lo político e institucional”, expresó.

El gobernador interino aprovecharía el viaje firmar convenios para el interior de la provincia y mantener otras reuniones. Estaría retornando mañana por la noche.