Voley, en el Día de la Mujer: Corbalán y Núñez disfrutan a pesar de la distancia

Las dos se fueron de la provincia casi al mismo tiempo. Una, María Victoria Núñez, puso el número con certeza; la otra, María De La Paz Corbalán, dudó, pero por comparación estableció con claridad la fecha de su partida. Seis años, Núñez y siete, Corbalán; ese fue el tiempo de ausencia. Relacionado con el deporte, vale aclarar, porque, aunque no las veces que ellas hubieran querido, volvieron para estar con sus familias. Las damas representaron a Boca y a Estudiantes de La Plata durante el último fin de semana en el weekend que se jugó en Tucumán de Gimnasia por la Liga Argentina Femenina. Por pocas horas, el festejo del Día de la Mujer no las encontró en su tierra natal.

Si bien Núñez, del “pincha”, y Corbalán, del “xeneize”, encaran la conmemoración con actitudes un tanto opuestas, las dos entienden que la carrera deportiva que encararon fue más compleja por ser mujer. “Más o menos lo celebro, a veces sí y otras no”, explicó Corbalán. “Lo festejamos y nos felicitamos unas a otras. Yo siempre digo ‘Feliz Día’”, contó Núñez.

Más allá del modo distinto de festejar que pueden tener las tucumanas, ambas surgidas en Fundarte, la percepción que tienen del tándem mujer-deporte es muy similar. “Actualmente es complicado, pero se están abriendo muchas más puertas y se está concientizando”, opinó Núñez. Corbalán fue contundente con su sensación: “es un esfuerzo extra el que se hace por ser mujer”. “Para nosotras, es mucho más difícil tener las mismas condiciones que los varones”, agregó.

Núñez luego de vestir las camisetas de Boca, donde fue compañera de Corbalán, y también de River hasta calzarse la de Estudiantes, sumó historias. Las vivencias que recogió de otras jugadoras le dan la pauta de que hay avances en las condiciones de la mujer en el deporte. “Te cruzás con jugadoras que te dicen: ‘antes esto no era así. No te daban ropa, los entrenamientos eran en la peor cancha u horario. Cambió un montón, eso me encanta. Para mí se puede progresar más”, afirmó la jugadora, que se desempeña de central.

“En la cancha nos esforzamos igual o más que los varones”, sostuvo Corbalán. “Es una realidad que nosotras no podemos vivir del deporte y ellos sí. Adentro de la cancha no hay nada para reprocharnos porque entrenamos igual o más quizás. Todo tiene que ver con una estructura de afuera, Federación y Gobierno, y un país que es totalmente machista. Falta mucho todavía para que podamos igualar las condiciones en todos los deportes”, vaticinó la “xeneize”.

La mezcla de sensaciones generadas por las dificultades que se plantean en el “mundo deportivo femenino”, más el desarraigo que no deja de doler, es recomendada por Corbalán. “Al cien por ciento lo recomiendo. Es mucho sacrificio, más cuando sos del interior, pero no hay nada más lindo cuando hay recompensa para tanto esfuerzo”, alentó la ex “fundartina”.

Sorpresa

Además de haberse ido con la victoria en el triangular que se hizo en la provincia y adueñarse de la punta de la Liga Argentina, Núñez se fue feliz por otra razón. “Me sorprendí por el recibimiento. Me imaginaba fotos, pero no tantas”, comentó la jugadora de Estudiantes de La Plata.

Como en Disney

Para describir lo que significa jugar en Boca, Corbalán usó una singular comparación. “Es Disney en voley. Es increíble”, afirmó la jugadora de 23 años. La tucumana fue bicampeona con el “xeneize” 2018-2019 y también jugó dos años en club Banco Provincia de La Plata.