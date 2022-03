Básquet, en el Día de la Mujer: un amor interminable

Fabiana Llanos es una referente del básquet femenino en Tucumán. No solo por sus éxitos deportivos -que son incontables-, sino por superar cada obstáculo que le presentó la vida para practicar el deporte que ama. Un idilio que hasta el día de hoy sigue vigente, siendo la Naranja su gran amor. Fabiana es y será una de las máximas representantes del deporte en la provincia, y a pesar de lo mucho que ha logrado, sigue agregando capítulos a su historia.

A los seis años, dio sus primeros piques con la camiseta de Sportivo Guzmán. Todo ese camino se dio en conjunto con sus amigas, con las que hoy recuerda aquellas tardes tirando al cesto en la vereda de su casa. “Se dio de la nada, porque en mi familia nadie juega al básquet. Una amiga nos comentó que había empezado a jugar en Sportivo y nosotras nos unimos. Estuvimos muchísimos años juntas. Después de nosotras, Sportivo dejó de tener básquet y hoy ya no se practica, pero guardo un buen recuerdo de esa etapa”, aseguró. Durante este período de su vida fue partícipe de las juveniles de la selección argentina.

Fabiana reconoce que la que la mantuvo vigente en el deporte fue su madre. “Siempre estuvo conmigo. Me acompañó a todas las canchas. Ahora que yo también soy madre, creo que tengo que hacer lo mismo con mi hijo, que eligió el fútbol. Siempre intento apoyarlo en todos sus desafios”, contó.

A sus 20 años, sentía que su ciclo en Sportivo Guzman estaba concluido y decidió pasar a Concepción BB, de Banda del Río Salí. “Ese equipo era muy ganador. Conseguimos cinco campeonatos consecutivos y jugábamos muy bien”, recordó. Actualmente, se encuentra jugando para Redes Argentinas, donde se consagró con el Torneo Prefederal frente a Nicolás Avellaneda.

Fabiana tiene una mirada crítica para el mundo del básquet tucumano, remarcando las asimetrías existentes entre los planteles masculinos y femeninos. “El problema es que, muchas veces, las chicas no tienen lugar en sus clubes. Tucumán tiene muchísimo nivel y talento, pero pasa de que les dan un horario inapropiado, y por sea por el trabajo o sus estudios, tienen que dejar. Siempre hubo prioridad para los varones antes que las mujeres”, señaló.

A pesar de ello, Fabiana mantiene su optimismo sobre que esta situación poco a poco va mejorando. “La realidad es que a día de hoy, las cosas están un poquito mejor que antes. Pero lo nuestro sigue siendo todo a pulmón y nadie nos paga nada. No existen esas comodidades que tiene el básquet masculino. Pero si tengo que agradecer que existe gente que nos colabora para que esta situación mejore. Por ejemplo, Mariano San Martín, de Belgrano, nos prestó su cancha sin cobrarnos nada, y para la final Estudiantes puso a disposición su estadio. Todo esto porque en Redes Argentinas no tenemos parquet y las luces no funcionan bien para hacer de local. Esperamos que para el Federal podamos jugar de locales en nuestra cancha”, expresó.

De la misma manera, Fabiana reconoció tener interés por encarar proyectos dirigenciales en un futuro. “Sí, me gustaría ser dirigente algún día. Siempre colaboro con lo que puedo. Pero aquí todavía existe el problema de que los dirigentes se ponen la camiseta de su club y eso no corresponde. Para ser dirigente y que el básquet crezca, hay que trabajar para todos”, sentenció.

“Los chicos tienen que hacer deportes. En mi caso, me ayudó a crecer como persona y hacer amistades Estoy agradecida por lo que viví en el básquet”, concluyó. (Producción periodística: Benjamin Papaterra).

Clasificadas

Tras el campeonato del Torneo Prefederal, las jugadoras de Redes Argentinas están con vistas a su próximo objetivo: el Torneo Federal Femenino. El otro equipo tucumano que accedió a dicho torneo es Nicolás Avellaneda. Por el momento, esos serían los representantes provinciales.