Absolvieron a Vitar de una causa por calumnias

“En septiembre pasado el ingeniero Jorge Garber me querelló ante la Justicia por supuestas injurias y calumnias. El juez interviniente en primera instancia, rechazó el planteo por no existir dicho delito, pese a lo cual Garber apeló el fallo. Finalmente, el Juez del Tribunal de Apelación no hizo lugar a la presentación del empresario y confirmó la sentencia inicial”. De esta manera se expresó el dirigente José Vitar al enviar un comunicado junto a la resolución por la cual quedaba firme su sobreseimiento.

La denuncia, según indicó anteriormente el absuelto, había surgido porque en su momento: “solicité a la Justicia Federal que investigara una serie de irregularidades en la adjudicación de obras realizadas por la SAT burlando el procedimiento licitatorio que exigen las leyes de Obras Públicas tanto de la provincia como de la Nación”. A su vez también planteó: “el presidente de la Cámara Empresaria (Garber) cuyas empresas (de la construcción) asociadas fueron favorecidas con dichas adjudicaciones (incluida su propia firma a la que se le otorgó el contrato más importante) se sintió agraviado por mi legítima petición y me querelló por calumnias e injurias”.

El 22 de febrero el juez Alejandro Tomas desestimó la denuncia y ordenó el sobreseimiento de Vitar, sin embargo el fallo fue apelado y esta semana el juez de impugnación Agustín Francisco Puppio rechazó el recurso y confirmó la sentencia de Tomas. Vitar analizó el veredicto en el comunicado. “Celebro ambas resoluciones de la Justicia Provincial, que invitan a creer que aún existen en la misma, reservas de independencia y seriedad”, expresó.

Con la batalla legal ganada, el dirigente valoró el accionar de la Justicia. “Se trata de una modesta pero significativa victoria simbólica, que impide que se consume un perverso afán por amordazarme y castigarme por la ‘impertinencia’ de denunciar la falta de transparencia que existen en ciertas contrataciones públicas”, dijo. Pero resaltó que la tarea más importante todavía sigue en manos del Poder Judicial. “Igualmente reitero mi expectativa en la investigación que lleva adelante la Fiscalía correspondiente de la Justicia Federal, con respecto al pedido de investigación que formulé oportunamente por irregularidades en la adjudicación de obras de la SAT, que molestaron al señor Garber y motivaron sus frustradas querellas. Soy respetuoso del secreto que ha impuesto el señor fiscal (federal) en la etapa de instrucción y estoy siempre atento a los resultados de la misma”, analizó.

Una cruzada

Y hubo otros mensajes para el presidente de la Cámara Empresaria. “Sepa Garber y cualquier otro funcionario o empresario que pretendan callarme que no lo lograrán. Que nuestra provincia requiere de una gran cruzada para recuperar la ética y la mística de la gestión pública”, advirtió.

Finalmente destacó la labor de su abogado penalista para la obtención de la sentencia que le favorece. “Agradezco la ímproba labor del doctor Mario Racedo, sin cuya desinteresada colaboración no podría librar esta batalla contra la malversación de los recursos del Estado”, sostuvo.