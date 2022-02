José Vitar: "La SAT sigue reproduciendo el procedimiento de pago de sobreprecios"

El ex diputado José Vitar reclamó que la Justicia federal investigue la denuncia que formuló hace casi un año, referida a una serie de presuntas irregularidades en la adjudicación de obras realizadas por parte de las autoridades de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT).

"Estas obras se adjudicaron burlando el procedimiento licitatorio que exigen las leyes de Obras Públicas de la Provincia y de la Nación. Recurrí a ese fuero judicial dado el origen nacional de los fondos, que provenían del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa)", dijo Vitar.

Añadió que, como consecuencia de aquella presentación, fu denunciado por el presidente de la Cámara Tucumana de la Construcción, Jorge Garber. "Sus empresas asociadas fueron favorecidas por dichas adjudicaciones; incluida su propia firma, a la cual se le otorgó el contrato más importante. Se sintió agraviado por mi legítima petición y me querelló en septiembre del año pasado por calumnia e injurias", contó Vitar.

Añadió que el juez Alejandro Tomas, titular del Juzgado de Instrucción Penal de la Ira Nominación del Centro Judicial Capital, no hizo lugar a la presentación de Garber. Vitar contó que este apeló la sentencia, lo que dio lugar a la audiencia de impugnación celebrada hoy.

"Mientras (el interventor de la SAT) Augusto Guraiib, quien debe dar explicaciones a mi pedido de informes, mantiene un despectivo silencio, Garber sobreactúa una indignación digna de mejor causa. Sabedor de que será nuevamente rechazado su inaudito planteo, ha anunciado que me iniciará acción civil y que la pena pecuniaria que se me imponga será destinada a la Sala Cuna", reprochó el presidente del Frente Grande en el ámbito provincial.

El dirigente peronista insistió: "debiera Garber -y también Guraiib- reparar en que el dinero público que desaparece en los oscuros pliegues de la corrupción serviría para hacer muchas salas cunas, centros de rehabilitación de adictos, escuelas y consultorios médicos".

El ex diputado ratificó con sus declaraciones la denuncia que había formulado el año pasado. "La SAT no solo no dio ninguna explicación, sino que sigue reproduciendo el procedimiento de pago de sobreprecios, con total desprecio por la opinión pública. Garber quiere 'castigarme' para que nadie denuncie anomalías e irregularidades. ¡Recuperemos la transparencia para las obras públicas!", arengó Vitar.