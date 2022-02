“Soy un gran luchador contra la corrupción”, expresó Garber

El juez de Impugnación, Agustín Francisco Puppio, quedó en condiciones de resolver la querella que inició el empresario Jorge Garber contra el dirigente José Vitar. Ayer escuchó los argumentos de las partes en un proceso por presuntas calumnias e injurias tras las denuncias que realizó el ex diputado en la Justicia Federal contra el también presidente de la Cámara Tucumana de la Construcción (CTC) por obras vinculadas a la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT).

A través de una sala virtual, el magistrado escuchó a los letrados Ernesto Baaclini, defensor de Garber, y a Mario Racedo, representante de Vitar. El primero solicitó, en primera instancia, que se desestimara el fallo adverso del juez Alejandro Tomas, de diciembre. Además, reprochó que el dirigente no pudo aportar pruebas sobre su denuncia. “Fue un acto impropio con la intención de deshonrar y acusar de delito al ingeniero Garber”, dijo en la audiencia. En diálogo con este diario agregó que lo que buscan es poner un límite a las expresiones que se manifiestan “con total impunidad”, sin probar la cuestión. Agregó que avanzarán por la vía civil.

Racedo, en tanto, remarcó que Tomás ya resolvió que en ningún caso configuran delito de injurias las expresiones referidas a asuntos de interés público, y rechazó el pedido de la querella. Agregó que las expresiones de su cliente fueron bajo una cuestión de interés público.

Garber hizo uso de la palabra y afirmó que no entiende el agravio a su persona dado que fueron unas 40 obras que licitó la SAT. “Soy un acérrimo defensor de los derechos y un gran luchador contra la corrupción”, dijo. Insistió con que hubo un concurso público.

Vitar, en tanto, remarcó que la denuncia en la Justicia Federal no fue en contra de Garber. “Pedí que se investigara que no hubiera habido delito”, dijo. Agregó que no obtuvo respuestas de parte de la SAT. “Garber subrogó al regente de la SAT en el rol de defender el proceso de imputación”, expresó.