Boca sufrió, pero al final festejó por la Copa Argentina

En medio del escándalo por la separación del plantel de Agustín Almendra y de Alan Varela, ambos por actos de indisciplinas, Boca consiguió un triunfo tranquilizador y sigue en carrera en la Copa Argentina, donde intentará defender el título. El “Xeneize” venció por 4 a 1 a Central Córdoba de Rosario, pero a pesar del categórico del marcador, no le resultó sencillo dejar en el camino al “Charrúa”.

Nicolás Orsini, en dos oportunidades, Luis Vázquez y Exequiel Zeballos, de penal, marcaron los goles para el equipo de Sebastián Battaglia. Guido Di Vanni había marcado el empate transitorio.

El encuentro fue parejo y con mucho vértigo, especialmente hasta que los rosarinos pudieron aguantar el ritmo que impuso el “Xeneize”.

Para los “auriazules” fue un triunfo que sirvió para traer un poco de calma, luego de varios días con muchas turbulencias. Además, sirvió para que varios jugadores tengan la chances de mostrarse.

“Estoy feliz por la victoria y por haber jugador nuevamente un partido oficial. Hacía mucho tiempo que no lo hacía. Me venía preparando en los entrenamientos, pero no es lo mismo que competir. Me sentí bastante bien”, dijo Óscar Romero, que hizo su debut con la camiseta de Boca y mostró un muy buen nivel. “Estoy acá para sumar desde el lugar que me toque. Battaglia me pidió que trate de juntarme con los delanteros. Por suerte salió todo bien”, agregó el paraguayo.

Orsini aprovechó muy bien la chance de jugar desde el arranque y marcó dos goles: “Estoy muy contento por haber podido ayudar al equipo. El semestre pasado sufrí muchas lesiones. Estos goles y el triunfo me dan confianza. Yo trabajo todos los días para estar cuando el equipo y el técnico me necesiten”, señaló. “A pesar de que en algún momento sufrimos, al final pudimos ganar por varios goles de diferencia”, concluyó el artillero.