Benedetto, sobre Almendra y Varela: "la camiseta de Boca es muy grande como para que estén de joda"

El delantero Darío Benedetto tomó la palabra en la llegada de Boca a Córdoba, donde mañana se enfrentará a Central Córdoba de Rosario por la Copa Argentina, y manifestó el respaldo del plantel a la decisión que tomó Sebastián Battaglia para apartar del grupo a Agustín Almendra y Alan Varela por actos de indisciplina.

"Son cosas que a la larga iban a pasar, que no se aguantaban más. El plantel está con el cuerpo técnico, bancamos la decisión del entrenador y el Consejo. Hay cosas que sobrepasan el límite y no se aguantaban más. Esto había que sacarlo de raíz y se sacó de raíz", comentó "Pipa", generando sorpresa en la prensa.

El atacante no se guardó nada y siguió: "El grupo está contento con la decisión del cuerpo técnico. Había cosas que dentro del grupo no se aguantaban más. Sin ir a los detalles, hay cosas que no se dicen. Hay que respetar al entrenador y a los que se rompen el lomo para estar. Agustín nunca entendió la camiseta que tenía puesta y es una decisión correcta".

"Lo de Alan también fue correcto, otro acto de indisciplina. Pero tiene remedio. Lo de Agustín es irremediable. Alan es un chico y tiene que aprender", continuó Benedetto sin detallar lo ocurrido.

Por otro lado, el ex Olympique de Marsella sostuvo que "en el caso de Agustín ya se habló demasiado, hubo otros problemas, y se cortó de raíz, estoy muy contento con decision del entrenador. Es un jugador del club y le sobra para jugar, pero la mentalidad no. Estaban tratando de buscarle el camino para que cambiara la postura y la mentalidad".

"El plantel ya habló y estamos completamente todos alineados, hay un excelente grupo. Con lo que pasó con Almendra y Varela creo que ya tiene que quedar claro que la camiseta de Boca es muy grande como para que estén de joda", sentenció.