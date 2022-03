Otro escándalo en Boca

Boca está en estado de ebullición. En la previa del partido de hoy frente a Central Córdoba de Rosario, por los 32º de final de la Copa Argentina, se desató otro escándalo en el “Xeneize”. Agustín Almendra y Alan Varela fueron separados del plantel y ahora entrenan con la Reserva por actos de indisciplina.

“Tendrán que hacerse cargo de las consecuencias”, dijo Sebastián Battaglia, quién tomó la decisión en forma consensuada con el Consejo de Fútbol de los auriazules.

“Fueron dos actos de indisciplina diferentes, pero tomamos la decisión que corresponde tomar. El club tiene reglas y hay que cumplirlas. Seguirán entrenando en el lugar que les toque. Son situaciones diferentes pero tendrán que hacerse cargo de las cosas que hicieron”, explicó el entrenador. “Fui claro con todo el plantel en cuanto a las reglas que tenemos que cumplir y lo que queremos para nuestro equipo. El que se quiera sumar, bienvenido sea. Y el que no, tendrá sus consecuencias. Bajamos una línea y fuimos claros. A partir de ahí, cada uno elige su camino. Sabemos qué queremos para nuestro grupo y el club tiene reglas para cumplir. Cada uno que haga algo tendrá que hacerse cargo de sus consecuencias”, agregó.

La decisión contó con el apoyo del resto de los futbolistas. “Son cosas que a la larga iban a pasar, es algo que no se aguantaba más. El plantel piensa igual que el cuerpo técnico. Bancamos a muerte la decisión del entrenador y del Consejo. Hay cosas que pasan el límite. Creo que la decisión que se tomó es la correcta. Acá hay un buen grupo humano. Esto había que sacarlo de raíz y se sacó de raíz”, dijo Darío Benedetto. “Hay que respetar al entrenador y a los compañeros. Se juegue o no, siempre hay que sumar. En este caso no era así. Almendra no entendió la camiseta que tenía puesta. Lo de Varela fue otra decisión correcta. Fue un acto de indisciplina, pero creo todavía tiene remedio. Lo de Agustín no, eso es irremediable”, agregó el “Pipa”.

Battaglia está decidido a poner mano dura. Boca jugará con suplentes hoy en Córdoba y Luis Vázquez se perfilaba para ser titular, pero hubo una actitud que no le gustó al cuerpo técnico y el titular será Nicolás Orsini.

FÚTBOL AL DÍA

Una baja y dos dudas en River

Enzo Pérez sufrió una distención en su isquiotibial derecho y estará 15 días afuera de las canchas. A este problema, se sumó que ayer aparecieron con cuadros gripales Juan Fernando Quintero y Nicolás De la Cruz y están en duda para el partido del sábado contra San Lorenzo. Bruno Zuculini se perfila para reemplazar a Pérez frente al “Ciclón”.

Al menos, una buena noticia

San Lorenzo, que aún no pudo ganar en la Copa de la Liga Profesional (dos empates y dos derrotas), regresó a los entrenamientos con una buena noticia. Gino Peruzzi se recuperó del estado gripal y estará a disposición para el cotejo frente al “Millonario”.

En La Bombonera frente a Huracán

Ante de la negativa de Racing de alquilarle la cancha a Boca debido a la presión de su “barra”, el “Xeneize” recibirá a Huracán el domingo desde las 19.15 en La Bombonera. La idea de los directivos era no jugar en Boca debido a que las obras que se realizaron durante el verano para mejorar el sistema de drenaje del campo de juego todavía no están terminadas.

Estudiantes va por la clasificación

El “Pincha” recibirá hoy, desde las 21.30, a Audax Italiano de Chile, por la vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores. Estudiantes deberá ganar para seguir en carrera, ya que en el encuentro de ida cayó por 1-0.

Sosa, listo para volver en el “Rojo”

Sebastián Sosa se mostró recuperado del desgarro grado uno en la zona del sóleo de la pierna izquierda y sería titular el lunes contra Godoy Cruz en Mendoza, por la quinta fecha de la Copa Liga Profesional. El arquero uruguayo no jugó contra Vélez y Boca.

No se sacaron ventajas en Milán

Inter, que contó con Lautaro Martínez desde el arranque y con Joaquín Correa que ingresó desde el baco, igualó sin goles con Milán, por la ida de la semifinal de la Copa Italia. La revancha, donde se definirá el finalista, se jugará en abril.