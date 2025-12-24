Secciones
LA GACETA
SociedadEducación

“Nunca me quedé con el ‘no se puede’: pese a todo, siempre busqué cómo seguir”

Luciana Antonella Alanis tiene uno de los mejores promedios de la carrera de Psicología de la UNT. Fue distinguida por haber superado barreras derivadas de su discapacidad visual y por su compromiso social.

FORMACIÓN ACADÉMICA. Luciana Antonella Alanis transita el tramo final de la carrera de Psicología en la Universidad Nacional de Tucumán. FORMACIÓN ACADÉMICA. Luciana Antonella Alanis transita el tramo final de la carrera de Psicología en la Universidad Nacional de Tucumán. / GENTILEZA DE LUCIANA ANTONELLA ALANIS
María José Monteros
Por María José Monteros Hace 1 Hs

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas TucumánHonorable Legislatura de TucumánUniversidad Nacional de TucumánFacultad de Psicología de la Universidad Nacional de TucumánJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Planes de ahorro para vehículos: la Corte Suprema rechazó la cautelar y se habilitó el cobro de las deudas en Tucumán
1

Planes de ahorro para vehículos: la Corte Suprema rechazó la cautelar y se habilitó el cobro de las deudas en Tucumán

Causa Cuadernos: “A Jaime le daba el 5% de los subsidios que cobraba”, declaró un empresario
2

Causa Cuadernos: “A Jaime le daba el 5% de los subsidios que cobraba”, declaró un empresario

Denuncias cruzadas entre empresarios de Aetat por los subsidios públicos
3

Denuncias cruzadas entre empresarios de Aetat por los subsidios públicos

Todos para uno y uno para todos
4

Todos para uno y uno para todos

El tiempo en Tucumán: ¿mesa adentro o mesa afuera?, el dilema en vísperas de Navidad
5

El tiempo en Tucumán: ¿mesa adentro o mesa afuera?, el dilema en vísperas de Navidad

Pedirán el sobreseimiento para “Chucky” Casanova
6

Pedirán el sobreseimiento para “Chucky” Casanova

Más Noticias
¿Cómo es la lujosa mansión argentina donde Lionel Messi pasará Navidad con su familia?

¿Cómo es la lujosa mansión argentina donde Lionel Messi pasará Navidad con su familia?

Los regalos navideños de Epic Games: los exitosos juegos que estarán gratis por el período festivo

Los regalos navideños de Epic Games: los exitosos juegos que estarán gratis por el período festivo

Se derrumbó el tanque de agua de un bar en Barrio Sur y generó importantes daños

Se derrumbó el tanque de agua de un bar en Barrio Sur y generó importantes daños

La receta de Paulina Cocina para hacer los mejores sanguchitos de miga: económicos y húmedos

La receta de Paulina Cocina para hacer los mejores sanguchitos de miga: económicos y húmedos

¿Por dónde viaja Papá Noel?: mirá su recorrido en vivo gracias a Google

¿Por dónde viaja Papá Noel?: mirá su recorrido en vivo gracias a Google

El tiempo en Tucumán: ¿mesa adentro o mesa afuera?, el dilema en vísperas de Navidad

El tiempo en Tucumán: ¿mesa adentro o mesa afuera?, el dilema en vísperas de Navidad

Medio país está en alerta naranja y amarilla por tormentas en vísperas de la Navidad

Medio país está en alerta naranja y amarilla por tormentas en vísperas de la Navidad

Colectivos, Asistencia Pública y residuos: cómo funcionarán los servicios municipales en la Capital

Colectivos, Asistencia Pública y residuos: cómo funcionarán los servicios municipales en la Capital

Comentarios