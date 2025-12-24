Secciones
La Universidad Nacional de Córdoba suma 12 tecnicaturas cortas, gratuitas y a distancia

Estas carreras tienen una duración de dos años, y están orientadas a la tecnología, el empleo y la sustentabilidad.

Hace 1 Hs

Estudiar una carrera universitaria sin mudarse, sin pagar aranceles y con salida laboral concreta está cada vez más cerca. La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) anunció que lanzará 12 nuevas tecnicaturas gratuitas y a distancia, con apertura prevista para mediados de 2026. Las propuestas tendrán una duración de dos años, y estarán orientadas a la tecnología, el empleo y la sustentabilidad.

La iniciativa surge tras un período de trabajo conjunto entre el Rectorado, las facultades y los colegios preuniversitarios, y forma parte de una estrategia para ampliar el acceso a la educación superior y adaptarla a las nuevas dinámicas del mundo del trabajo.

Las nuevas tecnicaturas fueron diseñadas para cubrir áreas de vacancia, con planes de estudio flexibles, enfoques prácticos y aprendizaje basado en problemas reales. Según explicaron desde la UNC, el objetivo es llegar a sectores que históricamente quedaron afuera de la educación presencial.

De la prueba piloto a la expansión

Hasta ahora, la UNC sólo ofrecía dos tecnicaturas a distancia, ambas en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Esa experiencia funcionó como prueba piloto y permitió avanzar en 15 nuevos proyectos, de los cuales 12 llegarán finalmente a la oferta académica.

Algunas carreras articulan con diplomaturas preexistentes o proyectan continuidad hacia carreras de grado, mientras que otras migran desde la modalidad presencial hacia un formato completamente virtual, con una renovación integral de sus contenidos.

Qué tecnicaturas se podrán estudiar

Las nuevas propuestas, todas gratuitas y de dos años de duración, son:

- Asistencia en Investigación Penal.

- Turismo Rural Sustentable.

- Ciencia de Datos para Economía y Negocios.

- Diseño de Productos Digitales.

- Educación en Computación.

- Diseño Visual.

- Economía y Finanzas.

- Gestión y Administración de Cooperativas y Mutuales.

- Gestión Pública y Organizacional con enfoque en economía social.

- Gestión de Servicios Odontológicos.

- Comunicación Socioambiental.

- Gestión Cultural y Patrimonio.

Durante los primeros meses de 2026, las tecnicaturas serán presentadas ante la Secretaría de Educación de la Nación para su aprobación final. Si se cumplen los plazos, la UNC dará un paso clave hacia una universidad más accesible, federal y conectada con el mundo laboral, reafirmando el rol de la educación pública como herramienta de inclusión y transformación social.

