Tranquilos y espumosos: 14 opciones de vinos para brindar en Navidad y Año Nuevo

Mucho antes de que el vino llegara a nuestras mesas como un acto de placer, chocar las copas era una cuestión de vida o muerte. El origen del brindis combina antiguos rituales de ofrenda a los dioses con una drástica medida de supervivencia medieval: se golpeaban los recipientes con fuerza para que los líquidos se mezclaran, demostrando así que no había veneno en la bebida. Con el tiempo, la desconfianza cedió su lugar a la alegría. La palabra, surgida en el siglo XVI del alemán bring dir's ("te lo ofrezco"), se popularizó entre soldados hasta convertirse en el símbolo universal de bienestar y fraternidad que conocemos hoy.
En esta época, los motivos para brindar sobran: despedidas con amigos, cierres laborales y encuentros familiares. Sin embargo, los brindis más significativos son los de Navidad y Año Nuevo. Ante la llegada de las fiestas, surge la pregunta: ¿con qué llenamos nuestras copas? Mientras muchos optan por la sidra, el ananá fizz o la cerveza buscando frescura, existen varietales que pueden realzar sustancialmente las cenas del 24 y el 31, además de espumosos que sorprenden con la finura de sus burbujas.
El desafío suele ser elegir la etiqueta adecuada para estas noches de calor intenso. Para facilitar la decisión, siete sommeliers tucumanos seleccionaron opciones accesibles que se consiguen por menos de $15.000. La propuesta incluye un vino tranquilo y un espumoso, ideales para descubrir nuevos perfiles sin descuidar el bolsillo. Algunos, inclusive, se animaron a dar algunas sugerencias para maridar.
Las opciones de vinos para disfrutar en las fiestas de Fin de Año
Domingo Hermanos Malbec y Humberto Canale Extra Brut
Para las carnes frías y el matambre, elige el Domingo Hermanos Malbec (Cafayate), un vino de los Valles Calchaquíes joven y equilibrado que corta la untuosidad de las salsas. Para el brindis, un viaje a la Patagonia con el Humberto Canale Extra Brut. Sus burbujas finas y frescura de clima frío armonizan con la pastelería navideña, aportando la elegancia necesaria para el cierre de las fiestas.
Manuel Ramírez
Entrometido Finca Primera Malbec-Moscatel y Entrometido Espumoso Extra Brut
Destaco la frescura como eje central. Como innovación, propone el Entrometidos tinto, un cofermentado de Malbec y Moscatel Rosada. Es un vino franco y aromático que invita a maridar con platos livianos y de menor cocción. Una opción estratégica para nuestro clima regional que se disfruta mucho mejor a temperaturas bajas. En cuanto al espumoso, el Entrometidos Extra cuenta con la capacidad de acompañar el antes, el durante y el después de la cena gracias a su acidez que equilibra platos grasos, limpiando el paladar, y armoniza perfectamente con postres frescos.
Liz Ávila Beltrán
Humberto Canale Blush Rosé y Las Perdices Sweety
La idea es buscar armonías bien argentinas para la mesa navideña. Me inclino por el Humberto Canale Blush Rosé, cuya sutileza frutal realza platos fríos como el vitel toné, piononos y tomates rellenos sin tapar sus sabores. Para el momento dulce, voy por el espumante Las Perdices Sweety. Su dulzura equilibrada y notas suaves están pensadas para acompañar la densidad del pan dulce, los turrones y los postres tradicionales, logrando un cierre de velada delicioso y festivo.
Pablo Iannantuoni
Pipone Malbec y Salentein Brut Nature
En tintos, destaco el Pipone Malbec de Bodega Weinert: un vino joven, frutado y sin madera pesada. Su estilo moderno y liviano lo hace extremadamente versátil, funcionando a la perfección tanto con carnes al horno como con el clásico matambre arrollado navideño. Para el espumoso, propongo el Salentein Brut Nature (Valle de Uco), un blend de Chardonnay y Pinot Noir de burbuja fina y acidez vibrante, ideal para acompañar pavos a las hierbas o tablas de quesos suaves.
Esteban Bejar
Piloto de Prueba Blanco y Amalaya Brut Nature
Sugiero apostar por la versatilidad para cubrir la diversidad de la mesa. Recomiendo el Piloto de Prueba Blanco Calchaquí, un blend de Torrontés y Ugni Blanc cítrico y floral, ideal para sorprender con platos frescos y entradas. Para las burbujas, me inclino por el Amalaya Brut Nature, un espumante de altura con base de Riesling y Torrontés. Su perfil refrescante con notas de manzana verde lo convierte en el aliado perfecto tanto para el aperitivo como para el brindis final.
Agostina Martínez Márquez
Yuros Syrah y Salentein Extra Brut
Para el plato principal, recomiendo el Yuros Syrah “Edición Limitada”, un tinto joven y jugoso que armoniza naturalmente con la grasa del cerdo y el dulzor de las manzanas asadas. Para el postre, me inclino por el Salentein Extra Brut para acompañar ensaladas de frutas con helado. La burbuja resalta la frescura de la fruta y equilibra la cremosidad del helado, gracias a un balance técnico impecable entre acidez y azúcar residual.
Santiago Vargas Salado
Fuego Blanco Cabernet Franc y Ladran Sancho Espumante
Como vino tranquilo, elijo Fuego Blanco Flintstone Cabernet Franc, de San Juan. Este tinto equilibrado, con notas herbáceas y taninos elegantes, es la elección estructural para platos de mayor complejidad como el cordero o el lechón asado, aportando la acidez justa para limpiar el paladar tras cada bocado. El Ladran Sancho (Cafayate) es un espumante dulce de Torrontés con notas de jazmín, ideal para comidas agridulces y picadas.
