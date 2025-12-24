Secciones
LA GACETA
SociedadSalud

Salud y política en la Argentina: el 55% de los jóvenes apoya las vacunas obligatorias

"Hay un núcleo minoritario, pero influyente en la conversación digital y política, que cuestiona la intervención estatal en materia sanitaria", advierte un estudio de la consultora Zuban Córdoba.

VACUNAS EN DEBATE. La desinformación y el rechazo al rol del Estado impactan en las decisiones sanitarias. / UNICEF VACUNAS EN DEBATE. La desinformación y el rechazo al rol del Estado impactan en las decisiones sanitarias. / UNICEF
Hace 1 Hs

En tiempos de redes sociales, teorías virales y discursos que cuestionan casi todo, la información científica también quedó en disputa. En ese escenario, un dato encendió alertas: apenas el 55% de los jóvenes argentinos apoya la vacunación obligatoria, una cifra muy por debajo del consenso que se mantiene en los grupos de mayor edad.

El dato surge del informe de diciembre, el último del año, de la consultora Zuban Córdoba. Se dio a conocer el domingo 14, en medio del aumento de casos de sarampión, tos convulsa y otras enfermedades prevenibles. Aunque el respaldo general a las vacunas sigue siendo alto, el informe muestra fisuras generacionales y políticas que preocupan a especialistas en salud pública.

Mientras la Sociedad Argentina de Pediatría alerta por una caída histórica en los niveles de vacunación, el estudio deja en evidencia un desafío central: reconstruir la confianza en la ciencia y en las políticas de salud pública, especialmente entre los más jóvenes.

Qué dicen los números sobre la vacunación

Según el relevamiento, el 84,2% de los argentinos está a favor de las vacunas, y sólo un 7,8% se manifiesta abiertamente en contra. Sin embargo, cuando la pregunta apunta a la obligatoriedad, el apoyo baja: un 78% la respalda y el 16% la rechaza.

Entre los jóvenes de 16 a 30 años, el escenario cambia de forma notable:

- El 55,2% está a favor de la vacunación obligatoria.

- El 28,8% se opone.

- El 16% no sabe o no responde

La diferencia es de casi 20 puntos con respecto a los grupos etarios siguientes, donde el respaldo supera el 79%.

JÓVENES Y VACUNAS. El apoyo baja 20 puntos frente a otros grupos etarios, según una encuesta nacional. / ZUBAN CÓRDOBA JÓVENES Y VACUNAS. El apoyo baja 20 puntos frente a otros grupos etarios, según una encuesta nacional. / ZUBAN CÓRDOBA

El informe también indagó en las razones de quienes no completaron el calendario nacional. Entre los principales motivos aparecen:

- Creer que las vacunas no hacen bien a la salud (25,6%).

- Considerarlas innecesarias (25,2%).

- Falta de indicación médica (22,2%)

En menor medida, se mencionan problemas de acceso, falta de tiempo o escasez de dosis.

LOS MOTIVOS. El estudio enciende alertas en plena caída de la cobertura sanitaria. / ZUBAN CÓRDOBA LOS MOTIVOS. El estudio enciende alertas en plena caída de la cobertura sanitaria. / ZUBAN CÓRDOBA

Edad, género y percepción social

El estudio también muestra que el apoyo a la obligatoriedad es similar entre mujeres (78,8%) y varones (77,2%). Además, desarma uno de los mitos más difundidos:

- El 73% cree que los niños no reciben “demasiadas vacunas”.

- El 90,8% no se considera antivacunas

Es decir, el rechazo no siempre está ligado a una postura extrema, sino a dudas, desinformación o desconfianza hacia el rol del Estado.

Uno de los datos más llamativos del informe es el cruce entre vacunación y afinidad política. La consultora advirtió que existe “un núcleo minoritario —pero influyente en la conversación digital y política— que cuestiona la intervención estatal en materia sanitaria”.

Ese rechazo se expresa con más fuerza entre jóvenes y votantes libertarios. Entre quienes apoyaron a La Libertad Avanza, sólo el 67,4% está a favor de la obligatoriedad, mientras que el 25,6% se manifiesta en contra. En contraste, el respaldo supera el 90% entre votantes de otros espacios políticos.

GRÁFICOS. Las diferencias según el último voto en el Ballotage. / ZUBAN CÓRDOBA GRÁFICOS. Las diferencias según el último voto en el Ballotage. / ZUBAN CÓRDOBA
MÁS INFORMACIÓN POLÍTICA. El relevamiento según el último voto en las Elecciones Legislativas. / ZUBAN CÓRDOBA MÁS INFORMACIÓN POLÍTICA. El relevamiento según el último voto en las Elecciones Legislativas. / ZUBAN CÓRDOBA

En la era de las noticias falsas, la discusión ya no es sólo sanitaria, sino también cultural y política. Y los datos muestran que, en ese terreno, el consenso que parecía indiscutido empieza a resquebrajarse. El estudio completo puede leerse en: zubancordoba.com/portfolio/informe-nacional-diciembre-2025/

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas Sergio MassaArgentinaJavier MileiJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cómo saber si tenés anemia: señales de alerta, prevención y tratamientos

Cómo saber si tenés anemia: señales de alerta, prevención y tratamientos

Descubrieron cuáles son los seis síntomas que pueden predecir la demencia en la mediana edad

Descubrieron cuáles son los seis síntomas que pueden predecir la demencia en la mediana edad

Nueva variante de influenza A, H3N2: las recomendaciones del Ministerio de Salud de Argentina

Nueva variante de influenza A, H3N2: las recomendaciones del Ministerio de Salud de Argentina

¿Qué le pasa a tu cuerpo si tomás magnesio todos los días?

¿Qué le pasa a tu cuerpo si tomás magnesio todos los días?

“Preocuparse, sí; alarmarse, no”: qué tener en cuenta ante los primeros casos de gripe A H3N2 en Argentina

“Preocuparse, sí; alarmarse, no”: qué tener en cuenta ante los primeros casos de gripe A H3N2 en Argentina

Lo más popular
Planes de ahorro para vehículos: la Corte Suprema rechazó la cautelar y se habilitó el cobro de las deudas en Tucumán
1

Planes de ahorro para vehículos: la Corte Suprema rechazó la cautelar y se habilitó el cobro de las deudas en Tucumán

Causa Cuadernos: “A Jaime le daba el 5% de los subsidios que cobraba”, declaró un empresario
2

Causa Cuadernos: “A Jaime le daba el 5% de los subsidios que cobraba”, declaró un empresario

Denuncias cruzadas entre empresarios de Aetat por los subsidios públicos
3

Denuncias cruzadas entre empresarios de Aetat por los subsidios públicos

Todos para uno y uno para todos
4

Todos para uno y uno para todos

El tiempo en Tucumán: ¿mesa adentro o mesa afuera?, el dilema en vísperas de Navidad
5

El tiempo en Tucumán: ¿mesa adentro o mesa afuera?, el dilema en vísperas de Navidad

Pedirán el sobreseimiento para “Chucky” Casanova
6

Pedirán el sobreseimiento para “Chucky” Casanova

Más Noticias
¿Cómo es la lujosa mansión argentina donde Lionel Messi pasará Navidad con su familia?

¿Cómo es la lujosa mansión argentina donde Lionel Messi pasará Navidad con su familia?

Los regalos navideños de Epic Games: los exitosos juegos que estarán gratis por el período festivo

Los regalos navideños de Epic Games: los exitosos juegos que estarán gratis por el período festivo

Se derrumbó el tanque de agua de un bar en Barrio Sur y generó importantes daños

Se derrumbó el tanque de agua de un bar en Barrio Sur y generó importantes daños

La receta de Paulina Cocina para hacer los mejores sanguchitos de miga: económicos y húmedos

La receta de Paulina Cocina para hacer los mejores sanguchitos de miga: económicos y húmedos

¿Por dónde viaja Papá Noel?: mirá su recorrido en vivo gracias a Google

¿Por dónde viaja Papá Noel?: mirá su recorrido en vivo gracias a Google

El tiempo en Tucumán: ¿mesa adentro o mesa afuera?, el dilema en vísperas de Navidad

El tiempo en Tucumán: ¿mesa adentro o mesa afuera?, el dilema en vísperas de Navidad

Medio país está en alerta naranja y amarilla por tormentas en vísperas de la Navidad

Medio país está en alerta naranja y amarilla por tormentas en vísperas de la Navidad

Colectivos, Asistencia Pública y residuos: cómo funcionarán los servicios municipales en la Capital

Colectivos, Asistencia Pública y residuos: cómo funcionarán los servicios municipales en la Capital

Comentarios