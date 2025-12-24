Salud y política en la Argentina: el 55% de los jóvenes apoya las vacunas obligatorias

El dato surge del informe de diciembre, el último del año, de la consultora Zuban Córdoba. Se dio a conocer el domingo 14, en medio del aumento de casos de sarampión, tos convulsa y otras enfermedades prevenibles. Aunque el respaldo general a las vacunas sigue siendo alto, el informe muestra fisuras generacionales y políticas que preocupan a especialistas en salud pública.