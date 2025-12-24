Salud y política en la Argentina: el 55% de los jóvenes apoya las vacunas obligatorias

En tiempos de redes sociales, teorías virales y discursos que cuestionan casi todo, la información científica también quedó en disputa. En ese escenario, un dato encendió alertas: apenas el 55% de los jóvenes argentinos apoya la vacunación obligatoria, una cifra muy por debajo del consenso que se mantiene en los grupos de mayor edad.
El dato surge del informe de diciembre, el último del año, de la consultora Zuban Córdoba. Se dio a conocer el domingo 14, en medio del aumento de casos de sarampión, tos convulsa y otras enfermedades prevenibles. Aunque el respaldo general a las vacunas sigue siendo alto, el informe muestra fisuras generacionales y políticas que preocupan a especialistas en salud pública.
Mientras la Sociedad Argentina de Pediatría alerta por una caída histórica en los niveles de vacunación, el estudio deja en evidencia un desafío central: reconstruir la confianza en la ciencia y en las políticas de salud pública, especialmente entre los más jóvenes.
Qué dicen los números sobre la vacunación
Según el relevamiento, el 84,2% de los argentinos está a favor de las vacunas, y sólo un 7,8% se manifiesta abiertamente en contra. Sin embargo, cuando la pregunta apunta a la obligatoriedad, el apoyo baja: un 78% la respalda y el 16% la rechaza.
Entre los jóvenes de 16 a 30 años, el escenario cambia de forma notable:
- El 55,2% está a favor de la vacunación obligatoria.
- El 28,8% se opone.
- El 16% no sabe o no responde
La diferencia es de casi 20 puntos con respecto a los grupos etarios siguientes, donde el respaldo supera el 79%.
El informe también indagó en las razones de quienes no completaron el calendario nacional. Entre los principales motivos aparecen:
- Creer que las vacunas no hacen bien a la salud (25,6%).
- Considerarlas innecesarias (25,2%).
- Falta de indicación médica (22,2%)
En menor medida, se mencionan problemas de acceso, falta de tiempo o escasez de dosis.
Edad, género y percepción social
El estudio también muestra que el apoyo a la obligatoriedad es similar entre mujeres (78,8%) y varones (77,2%). Además, desarma uno de los mitos más difundidos:
- El 73% cree que los niños no reciben “demasiadas vacunas”.
- El 90,8% no se considera antivacunas
Es decir, el rechazo no siempre está ligado a una postura extrema, sino a dudas, desinformación o desconfianza hacia el rol del Estado.
Uno de los datos más llamativos del informe es el cruce entre vacunación y afinidad política. La consultora advirtió que existe “un núcleo minoritario —pero influyente en la conversación digital y política— que cuestiona la intervención estatal en materia sanitaria”.
Ese rechazo se expresa con más fuerza entre jóvenes y votantes libertarios. Entre quienes apoyaron a La Libertad Avanza, sólo el 67,4% está a favor de la obligatoriedad, mientras que el 25,6% se manifiesta en contra. En contraste, el respaldo supera el 90% entre votantes de otros espacios políticos.
En la era de las noticias falsas, la discusión ya no es sólo sanitaria, sino también cultural y política. Y los datos muestran que, en ese terreno, el consenso que parecía indiscutido empieza a resquebrajarse. El estudio completo puede leerse en: zubancordoba.com/portfolio/informe-nacional-diciembre-2025/