Yerba Buena: Campero plantó bandera para 2023 durante el informe de su gestión ante el Concejo

Con un pormenorizado repaso de lo realizado, pero con la mirada clavada en el futuro, tanto en la gestión como en lo político, el intendente Mariano Campero (JxC) inauguró ayer un nuevo periodo de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Yerba Buena que preside Rodolfo Aranda. La ceremonia, que se llevó a cabo en la Casa de la Cultura, se inició con el repudio a la invasión rusa y el pedido de un minuto de silencio en memoria de las víctimas. “Es nuestro deber rechazar y repudiar la invasión de Rusia a un país soberano y democrático como Ucrania”, dijo.

De manera liviana pero inequívoca, como punto final de su alocución, el radical se animó a exponer las apetencias de pelear por el sillón principal de la Casa de Gobierno en los comicios del próximo año junto a Roberto Sánchez (aunque no lo nombró). “Así como soñamos en transformar Yerba Buena, con buenas políticas, siendo honestos y eficientes, ahora también soñamos con transformar nuestra querida y tan postergada provincia de Tucumán en 2023”, expresó.

Dado que la mesa local de JxC tiene varios dirigentes que aspiran a ser los grandes candidatos en los comicios provinciales, habrá que aguardar si las expresiones del intendente provocan nuevas incomodidades internas. En enero, el alfarismo salió a cruzarlo con dureza por expresar que “Sánchez gobernador no se negocia”. Ayer, no obstante, evitó nombres propios y el tono del mensaje fue mucho más ligero.

El discurso de Campero fue seguido con atención desde las primeras filas por sus principales socios políticos. El diputado y ex intendente de Concepción Sánchez; el ex ministro de Hacienda y Finanzas del macrismo, Alfonso Prat-Gay; el referente de CREO y presidente de la Sociedad Rural de Tucumán, Sebastián Murga; el concejal y presidente del PRO local, Ramiro Beti; y el legislador de Fuerza Republicana, Mario Casali, entre otros.

Ciudad a 30 años

El intendente afirmó que desde que asumió su gestión buscó llevar a cabo acciones para mejorar la calidad de vida de los vecinos y proyectar la Yerba Buena del futuro, pensada para los próximos 20 o 30 años. En ese sentido, dijo que junto a su equipo de Gobierno sueñan con una ciudad verde y sostenible, familiar y con un profundo cuidado por las yungas y los árboles. Destacó que para reducir la emisión de gases contaminantes y descongestionar el tránsito vehicular se está llevando un reordenamiento integral, el cual incluye cambio del sentido de algunas calles, la implementación del “MuniBus”, la apertura de la calle Maderuelo (continuación de Solano Vera hacia el norte) y una primera etapa de ciclovías (12 kilómetros).

Campero también hizo referencia a los cambios que autorizó -por decreto- para que algunos sectores de la “Ciudad Jardín” tomen altura con edificios de mediana densidad, algo que recibió críticas de parte de la oposición. “Somos conscientes de que el ordenamiento urbano de Yerba Buena debe respetar siempre la identidad de nuestra ciudad verde y sostenible, con profundo cuidado al medio ambiente. Para esto debemos trabajar en conjunto entre el Ejecutivo, el Concejo Deliberante y los profesionales que entienden en la materia”, señaló.

En materia de seguridad, el intendente radical reconoció que la carencia de este servicio es uno de los principales flagelos de la sociedad. En ese sentido, ponderó la implementación, la profesionalización y el equipamiento para la Guardia Urbana Municipal. A su vez, destacó el trabajo preventivo que se lleva adelante en el Centro de Monitoreo Multi Agencial con el funcionamiento de más de 150 cámaras (próximamente con edificio propio).

“Está comprobado que administrando bien los recursos, de forma honesta y eficiente podemos transformar un municipio de raíz y para siempre”, expuso Campero, luego de mencionar logros en materia de educación, salud y medio ambiente, entre otros.

Planteos de la oposición: le recordaron que el municipio recibe asistencias de parte de la Provincia

El edil justicialista Alejandro Sangenis señaló que el discurso que brindó Campero omitió un aspecto importante. “Veo que se olvidó de reconocer que el Municipio de Yerba Buena no tendría el buen funcionamiento -al que el hace mención- si no fuera por las reiteradas y constantes asistencias monetarias que le realiza la Provincia, hoy encabezada por Osvaldo Jaldo”, dijo. Por otra parte, el concejal dijo que el intendente no hizo mención a cómo resolverá los casos de informalidad que -según dijo- padecen algunos empleados municipales. “Es de supina gravedad”, cuestionó.