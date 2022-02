Dimes y diretes: pelea por la edificación en altura en Yerba Buena

El concejal yerbabuenense Alejandro Sangenis (FdT) solicitó al intendente Mariano Campero (JxC) que lleve a cabo un plebiscito para dejar sin efecto el Decreto 776/21, el cual autoriza las construcciones en altura en la “Ciudad Jardín” desde el eje de la avenida Perón hacia el norte. Señaló que el informe publicado por LA GACETA el 13 de febrero tuvo fuerte impacto entre los vecinos. “Es unánime el criterio de que se debe mantener el concepto de ciudad jardín, sin construcciones en altura que desvirtúen la planificación del Código de Planeamiento”, dijo y calificó el documento de inconstitucional dado que la decisión no pasó por el Concejo Deliberante. “Lo vergonzoso es que se haya dictado la norma en noviembre de 2021, a espaldas de la comunidad y sin conocimiento del Concejo, para que recién tomara estado público el 18 de febrero de 2022.

Rechazo a los subdelegados y un pedido a Mansilla

El ex concejal José Luis Avignone (UCR) consideró “un despropósito” que el oficialismo pretenda crear la figura del subdelegado comunal. “Los argumentos son demasiados débiles y sin necesidad, dado que los delegados se bastan solos. Lo que necesitan es una reforma de la Ley de Comunas Rurales (7.350), para dotarlos de mayores recursos con la coparticipación”, dijo. El actual asesor del intendente Germán Alfaro dijo que se puede inferir que la iniciativa de la creación de dicho cargo “se debe pura y exclusivamente a la interna del oficialismo pensando en el 2023”. Y agregó: “¿nos preguntamos de dónde saldrá el dinero para que los delegados dejen de ser rehenes del Gobierno? (Sergio) Mansilla, como hombre del interior, debe bregar para que el impuesto por Ingresos Brutos sea coparticipable. Allí se terminaría la dependencia”, expresó en un comunicado. Por último, acusó al oficialismo de no acatar lo que dice la Constitución Provincial, dado que no dictó una ley para que los municipios se dicten sus Cartas Orgánicas.