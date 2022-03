Sobre el discurso del Presidente, Pablo Yedlin destacó el plan de obras planteado por el Gobierno nacional

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, inauguró este martes el 140° período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación.

Pablo Yedlin, senador nacional por Tucumán, destacó que si bien "la Argentina todavía es un país muy inequitativo" el plan de obras planteado es ambicioso y es lo que el país necesita.

"Nosotros que venimos del norte grande necesitamos una mirada particular", dijo.

Sobre el plan de obra ahondó que "lo que necesitamos es que se pueda concretar" y subrayó que, de concretarse, "tendríamos un salto enorme de obra pública", para lo cual también se necesita controlar la inflación y solucionar el tema del déficit interno.

”La concreción del plan de obra pública que el Gobierno Nacional plantea significa generar un círculo virtuoso de mayor empleo y disminución de la pobreza”, concluyó.

Otras opiniones sobre el discurso

El diputado tucumano Carlos Cisneros consideró que el discurso del presidente, Alberto Fernández, despeja cualquier duda respecto de los temores que se habían generado por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). "No habrá ajuste en las jubilaciones de los trabajadores ni reforma laboral", planteó el oficialista.

Tras la Asamblea Legislativa, el referente bancario ponderó las palabras del jefe de Estado, en particular en la relación con las provincias. "Fue un discurso propositivo, garantizó además que las provincias tendrán los recursos para sostener el plan de obras públicas y la generación de empleo. El Presidente despejó cualquier duda que pudiera haber sobre el acuerdo con el Fondo", manifestó.

Hacia el final, el tucumano ironizó respecto de la ausencia del ex presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner. "No me di cuenta; no estoy pendiente de si va o no va. Yo acompaño y estoy con el presidente actual (Germán Martínez)", aseveró. "La centralidad política hoy es del Presidente. Faltan dos años de gobierno y hay que dejar de lado las internas", reclamó.