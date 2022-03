"El discurso del Presidente despeja dudas: no habrá ajuste ni reforma laboral", dijo Cisneros

El diputado tucumano Carlos Cisneros consideró que el discurso del presidente, Alberto Fernández, despeja cualquier duda respecto de los temores que se habían generado por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). "No habrá ajuste en las jubilaciones de los trabajadores ni reforma laboral", planteó el oficialista.

Tras la Asamblea Legislativa, el referente bancario ponderó las palabras del jefe de Estado, en particular en la relación con las provincias. "Fue un discurso propositivo, garantizó además que las provincias tendrán los recursos para sostener el plan de obras públicas y la generación de empleo. El Presidente despejó cualquier duda que pudiera haber sobre el acuerdo con el Fondo", manifestó.

También consideró positivo que se haya hecho una mención a la problemática del medio ambiente, en particular tras los incendios devastadores en el Congreso. En su discurso, Fernández dijo que se trabajará en el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático. También, que se envió el proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Evaluación Ambiental, con el objetivo establecer criterios aplicables a todo el territorio nacional para proveer un piso de protección ambiental. "Para cuidar nuestros ecosistemas fortaleceremos con mayores recursos el Servicio Nacional de Manejo del fuego. Además de comprar centros de operaciones móviles, transportes y otros insumos, mejoramos las bases de Chubut, Misiones y San Luis, y ampliaremos el sistema de alerta temprana. Además, enviaremos la modificación de la Ley de Bosques Nativos", expresó el Presidente.

En otro orden, el diputado Cisneros elogió la postura de Argentina en torno al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. "A 40 años de Malvinas y con el dolor que nos causó como sociedad, ninguna guerra nos puede ser indiferente. Hay que recurrir a todas las vías diplomáticas para que ese conflicto se solucione", expresó.

Hacia el final, el tucumano ironizó respecto de la ausencia del ex presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner. "No me di cuenta; no estoy pendiente de si va o no va. Yo acompaño y estoy con el presidente actual (Germán Martínez)", aseveró. "La centralidad política hoy es del Presidente. Faltan dos años de gobierno y hay que dejar de lado las internas", reclamó.