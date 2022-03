Rublo se recupera, el petróleo vuelve a situarse por encima de 100 dólares

Las bolsas europeas caían hoy y el petróleo volvió a subir por encima de los U$S 100 el barril, mientras los mercados encaraban la enorme incertidumbre causada por la invasión rusa de Ucrania, si bien el rublo se recuperaba del golpe inicial provocado por las sanciones de naciones occidentales.

Los mercados bursátiles de Rusia permanecieron suspendidos y algunas plataformas de negociación de bonos ya no mostraban los precios, pero los negocios en los principales centros financieros de Europa y Asia se llevaron a cabo sin problemas durante la madrugada.

El índice paneuropeo STOXX 600 caía un 0,9%, ya que las ganancias iniciales de la minería y petróleo y gas quedaron abrumadas por una baja del 1,2% en las acciones bancarias, ante la percepción de que las alzas de tasas de interés ahora podrían retrasarse.

Las acciones del gigante petrolero Shell apenas se movían después de convertirse en la última empresa occidental en anunciar que se retiraba de Rusia, incluso de una importante planta de gas natural licuado. Sus acciones cayeron un 1,4% en la sesión anterior.

*Las conversaciones de alto nivel entre Kiev y Moscú terminaron sin ningún acuerdo el lunes, excepto para continuar los contactos, y los nervios saltaron cuando una enorme caravana militar rusa se abalanzó para rodear Kiev tras el bombardeo letal de áreas civiles en la segunda ciudad más grande de Ucrania, Járkov (Kharkiv).

Ya que Rusia es uno de los mayores productores de petróleo del mundo, los futuros del crudo Brent sumaban U$S 3,04, o un 3,1%, a U$S 101,01 el barril. La cifra estaba justo por debajo del máximo de siete años de U$S 105,79 alcanzada después de que Moscú inició su incursión en Ucrania la semana pasada.

El rublo ruso también se estabilizó después de caer hasta un 30% a un récord de 120 unidades por dólar, luego de que los países occidentales abofetearan a Rusia con las sanciones de mayor alcance jamás impuestas en una economía global tan interconectada.

*Las medidas incluyen eliminar a los principales bancos de Rusia de la red financiera internacional SWIFT y sancionar a su banco central en un intento por limitar la capacidad de Moscú de utilizar sus U$S 630.000 millones de reservas extranjeras.

El rublo cotizaba en 94 unidades por dólar, habiendo recuperado casi todas las pérdidas del lunes ayudado por la duplicación de las tasas de interés del banco central ruso.