Limón a Rusia: si el conflicto perdurara, no se podría cubrir el costo del flete

Por la reciente invasión en Ucrania, Rusia podría recibir fuertes sanciones de parte de los países de Occidente que buscan aislar financieramente a Moscú. Esto podría repercutir directamente en Tucumán, que tiene a Rusia como uno de sus principales clientes en el mercado del limón.

En la provincia, dentro de los productos destinados a la exportación hay un 65% que corresponde a los limones. Dentro de ese porcentaje, un 20% es enviado a Rusia. Por lo tanto, la posibilidad de que el conflicto entre Ucrania y Rusia perdure “lo hace importante y preocupante para el futuro de nuestro mercado”, aseguró Héctor Viñuales, presidente de la Federación Económica de Tucumán (FET).

“Si esto se mantiene en el tiempo, evidentemente los aumentos y las limitaciones van a ser superiores”, comentó. El dirigente explicó que si el combate perdura el mercado no podrá cubrir los costos de flete debido al aumento de precios y eso provocaría que exportar limones a Rusia dejara de ser rentable.

Sin embargo, “hoy es un escenario abierto”, dijo. El conflicto es reciente y aún no están claras las consecuencias que traerá, ni cuáles incidirán de manera negativa en la provincia.

Entre las represalias que intentan atribuirle a Rusia se encuentran las intenciones de sacar al país del Swift, una red de mensajería de alta seguridad que conecta a miles de instituciones financieras de todo el mundo. “Si le suspenden la participación en Swift, claramente no se puede negociar con ellos”, aseveró el empresario.

En este caso, Rusia tendría problemas para realizar transferencias de dinero destinado al pago de los productos, porque si bien el país cuenta con otros sistemas bancarios, “lo que usa el resto del mundo es Swift”, informó Viñuales.

Por su parte, el ingeniero Álvaro Simón Padrós, ministro de Desarrollo Productivo de la provincia, manifestó: “Recién empieza el conflicto, no sabemos qué tiempo va a durar. Pero sí sabemos que Rusia es el tercer mercado a donde nosotros exportamos limones, un poco más de 40.000 toneladas anuales”. Por lo tanto, la preocupación tucumana radica en las consecuencias que aparecerían desde el punto de vista comercial.

“Ya hay una importante devaluación en Rusia de aproximadamente el 14%, y eso hace que el ciudadano ruso tenga menor poder adquisitivo y tal vez no pueda comprar el limón tucumano. Entonces la preocupación aparece por no saber si los supermercados van a poder comprar nuestros limones y que no baje la demanda”, detalló.

Se espera que las exportaciones de limón tucumano a Rusia sigan un ritmo normal de comercialización en la medida en que la situación con Ucrania no empeore. De no ser así, a Tucumán le queda una alternativa no tan tentadora. “Podemos redistribuir esos productos a otros mercados del mundo, pero eso significa tal vez abarrotar mercados y hacer que el precio baje”, explicó Simón Padrós.

Por el momento, las exportaciones de limón a Rusia agendadas para marzo están aseguradas. “Hasta ahora los supermercados rusos han mandado cartas a los distintos industriales tucumanos diciendo que están en condiciones de comprar el limón, que tienen los dólares suficientes para hacerlo como también tienen habilitadas las líneas marítimas para el embarque”, comentó el ingeniero. (Producción periodística: Bárbara Nieva)