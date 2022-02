Bielsa, un “loco” que dejó una huella imborrable en Leeds

La soga de la cual pendía Marcelo Bielsa desde hace algunas semanas se terminó de cortar: el 0-4 frente a Tottenham fue le último encuentro que dirigió el “Loco” en Leeds, al que devolvió en 2020 a la máxima categoría del fútbol inglés luego de 16 años. Los magros 23 puntos en 26 partidos (que dejaron al equipo a tan sólo dos puntos arriba del último que estaría descendiendo) fueron el detonante principal del despido. Después del partido ante los “Spurs”, el “Loco” había declarado que estaba con fuerzas aún para continuar. Sin embargo, la dirigencia, a pesar de tenerle un gran respeto, ayer por la mañana le comunicó que no iba a seguir al mando. “Esta ha sido la decisión más difícil que he tenido que tomar durante mi mandato, teniendo en cuenta todo el éxito que Marcelo ha tenido en el club. Los últimos resultados y actuaciones no han cumplido con nuestras expectativas”, argumentó Andrea Radrizzani., presidente de la entidad “blanca”.

De todos modos, Bielsa dejó una huella que no se borrará fácilmente, especialmente en sus ahora ex pupilos. “Gracias. El hombre que cambió todo para todos”, comentó Patrick Bamford, delantero de Leeds. Liam Cooper, en tanto, dijo que “uniste al club, a la ciudad, al equipo que iba a ninguna parte”. Por su parte, Diego Llorente fue uno de los más sentidos a la hora de describirlo: “los resultados no han reflejado el trabajo y el aprendizaje que nos has transmitido”, resaltó. Hasta los hinchas, que protestaron por el despido del entrenador argentino, escribieron una sentida carta. “Por el fútbol que nos trajiste, por las historias que escribiste y las vidas que cambiaste...eres el símbolo de todo lo que el fútbol debería ser. Gracias Marcelo”, reza el párrafo final. Los resultados mandan, pero será difícil que alguien al menos iguale lo que hizo el “Loco”.