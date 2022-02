Gran Bretaña reveló que 26 países envían armas o ayuda humanitaria a Ucrania

Gran Bretaña y otros 25 países acordaron enviar a Ucrania ayuda humanitaria o armamento para que ese país se defienda de la invasión que está sufriendo, por parte de Rusia. Por estas horas se avanza en las tareas de coordinación para que se formalice el envío.

Así lo precisó hoy el secretario de las Fuerzas Armadas del Reino Unido, James Heappey, en declaraciones a la cadena BBC.

En un video que publicó en sus redes durante la mañana, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, había adelantado que armas y equipamiento de los aliados estaban en camino hacia ese país.

También se supo hoy que un cargamento de municiones enviado por Polonia llegó a Ucrania, según tuiteó el ministro de Defensa polaco, Mariusz Blaszczak.

Heappey, en tanto, consideró probable que el Gobierno de Vladimir Putin esté reflexionando sobre la dura resistencia que las fuerzas extranjeras están encontrando, pero admitió que existe el riesgo de que se recurra a bombardeos más intensos en Ucrania. También valoró los esfuerzos diplomáticos del Reino Unido para persuadir a otros países a que acepten eliminar a Rusia de la Society for World Interbank Financial Telecommunication (conocida por sus siglas, Swift), que implicaría dejar a Rusia -a su Gobierno, a sus empresas y a sus ciudadanos- fuera del sistema financiero mundial. "No es una decisión unilateral que el Reino Unido pueda tomar, pero nuestra posición es clara", dijo el funcionario británico.

De hecho, hoy Zelenski tuiteó que ya tenía el apoyo del Gobierno de Italia en ese objetivo.