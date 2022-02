Jaime Perczyk, en Tucumán: “no podemos permitir que los chicos estén fuera de la escuela”

En el Teatro Mercedes Sosa se llevó a cabo, durante la mañana, la firma de convenios para la ejecución de obras públicas en instituciones educativas de la provincia. El acto contó con la presencia del jefe de Gabinete, Juan Manzur; el gobernador de la provincia, Osvaldo Jaldo; el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk; el ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni; el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta; y la secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Sandra Tirado; entre otros funcionarios locales y nacionales.

Los convenios firmados impactarán directamente sobre el sistema educativo de la provincia y se dio justo en la semana previa al inicio de clases, que se dará el 2 de marzo. Es por esto que Perczyk estuvo en el centro de la escena durante el evento y su discurso fue uno de los más largos. El ministro, en cada oportunidad que le tocó hablar, hizo hincapié en las políticas públicas diseñadas para mejorar la educación en el país y, especialmente, en la importancia que tendrán las materias Matemática y Lengua dentro de la currícula este año.

Tras dos años en que la pandemia impidió el normal desarrollo de las clases Perczyk apuntó a recuperar a todos los niños y jóvenes que dejaron sus estudios durante este período. En este contexto, el año pasado ocho de cada 10 (82%) escuelas primarias estatales combinaron clases presenciales y virtuales, según un informe del Observatorio Argentinos por la Educación.

La falta de alumnos en las aulas durante este tiempo podría generar, según muchos expertos, una disminución en el aprendizaje de los chicos. Perczyk explicó a LA GACETA que la situación no es exclusiva de Argentina, sino que es algo que pasó a nivel mundial. “Estamos convencidos de que no le pudimos enseñar todo a todos y que no todos pudieron aprender todo”, admitió; aunque agregó: “eso le pasó al mundo y nos pasó también en Argentina. El año pasado Naciones Unidas publicó en octubre un informe y señaló que 500 millones de chicos no aprendieron a leer”.

“Ahora tenemos la responsabilidad con nuestros chicos de revertir la situación, por eso tenemos que priorizar contenido y recuperar aprendizaje. Y para eso tiene que haber 190 días de clases, tiene que haber libros, tiene que haber capacitación docente, y tenemos que recuperar un método, una rutina, para priorizar esos contenidos y poder garantizar los saberes a todos los chicos”, indicó el ministro en un diálogo que mantuvo con LA GACETA.

Para llevar a cabo su plan diseñó -según indicó- una serie de políticas públicas que apuntarían a mejorar los niveles educativos en el país a través de tres programas. “Uno es ‘Libros para aprender’, que se trata de dar dos libros para cada chico y chica de la escuela primaria pública y de la sala de tres, cuatro y cinco años”, dijo.

Otra de las medidas que apuntó fueron el plan “Conectar Igualdad”, a través del cual se entregarían computadoras portátiles a alumnos de nivel secundario de escuelas públicas y se instalaría conexión a internet en todas las escuelas del país. En tercer lugar hizo referencia al programa “Nuestra Escuela”, mediante el que se realizarán capacitaciones y perfeccionamientos docentes.

Por otro lado también se refirió a la deserción escolar que se vivió a partir de la pandemia y destacó la importancia de recuperar a todos los chicos que no reciban educación formal. “Como educadores, como Gobierno, no podemos permitir que ningún chico esté fuera de la escuela”, afirmó.

“Teníamos chicos que se iban de la secundaria antes de la pandemia, pero la pandemia lo potenció. Se nos fueron chicos de jardín que están volviendo, se nos fueron chicos de la secundaria que ya están volviendo. Una vez que empecemos las clases y veamos efectivamente con el registro de cada escuela qué chicos están, a los chicos que aún no vayan a la escuela vamos a buscarlos uno por uno. No podemos permitir que ningún chico esté fuera de la escuela”, aseguró el funcionario nacional.

Para ello, explicó que en diciembre se puso en marca la beca Progresar para adolescentes de 16 y 17 años. “Hay más de medio millón de chicos en Argentina que tienen una beca escolar para ir a la escuela, para estudiar y para terminar la escuela”, aseveró.

Por último destacó que el eje este año estará puesto en fortalecer el aprendizaje en Matemática y Lengua, y para ello también solicitó ayuda de las familias: “necesitamos que las familias nos ayuden a enseñar y aprender”.