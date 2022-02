Habrá servicio nocturno de ómnibus en carnaval

Hace tiempo que los empresarios del transporte reclaman a la Nación que elimine la asimetría que en materia de subsidios diferencia al interior del AMBA. Además, hay una deuda de dos meses que todavía no fue liquidada a las provincias. La situación había derivado en una medida de fuerza anunciada por la patronal: la suspensión del servicio nocturno de ómnibus durante las noches del carnaval. Finalmente, los propios empresarios decidieron parar la pelota y esperar hasta la próxima semana, por lo que circularán los colectivos por la noche hoy, mañana y el lunes.

La Nación todavía no liberó el subsidio de enero y febrero (son $ 3.200 millones cada mes). El miércoles pasado la Federación Argentina de Transporte por Automotor de Pasajeros (Fatap) había apretado las tuercas anunciando que no habría servicio nocturno de ómnibus durante el fin de semana largo en las provincias. Medida que, de haberse concretado, habría afectado al personal por la aplicación de suspensiones efectivas, con el consiguiente descuento salarial. Según los empresarios, era una medida no deseada, pero necesaria en la búsqueda de respuestas por parte de las autoridades. En otras palabras: la cancelación de la deuda.

Ayer al mediodía estaba programada una reunión por Zoom de la que participarían Fatap, el Ministerio de Trabajo y la Secretaría de Transporte, entre otros, un encuentro tendiente a encontrar soluciones por medio del diálogo. Sin embargo, Jorge Berretta, vicepresidente de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat), informó que la reunión se había cancelado y no dio mayores precisiones. “No tenemos novedades, se suspendió”, dijo Berretta. Y aclaró que hasta ese momento no habían obtenido respuestas ni mucho menos novedades sobre las compensaciones tarifarias de enero y febrero.

De todas maneras, informó que después de muchos debates internos y de un diálogo con el gobernador Osvaldo Jaldo se decidió ofrecer una normal operatividad del servicio de transporte. “Por respeto a los usuarios y para cumplir con el pedido del señor gobernador, vamos a prestar un servicio normal. No va a haber recorte de servicio”, afirmó Berretta.

Asimismo, planteó que la necesidad de efectuar los reclamos continúa sobre la mesa. Por lo tanto, la semana que viene se realizarán reuniones con el Poder Ejecutivo para -en palabras del empresario- “seguir perfeccionando la situación”.

Berretta advirtió que el panorama económico se está complicando y no sólo por el dinero que está adeudando la Nación. “Por estos aumentos, producto del precio récord del petróleo, subieron los combustibles, los insumos y los repuestos. O sea que la crisis es aún más grave de lo que venimos viviendo. Seguramente, después de las reuniones en Tucumán vamos a insistir ante la Nación para que nos acrediten lo adeudado”, indicó.

El reclamo explicita que sólo un 15% de las compensaciones tarifarias nacionales es distribuido entre las provincias del interior, mientras que el 85% restante le corresponde únicamente al AMBA. Después de insistencias y reclamos, el Estado determinó que se otorgarían subsidios a empresas del interior con el objeto de menguar esta diferencia en los porcentajes. Ahora aguardan que los anuncios se hagan realidad. (Producción periodística: Bárbara Nieva)