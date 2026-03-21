OpiniónColumnas ¿Tanto costaba visitar La Madrid? Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por Guillermo Monti Hace 8 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Tamaño texto Comentarios Lo más popular Marcelo Araujo, el último ícono de una Argentina que se diluyó Con canciones de consagrados, la orquesta estable invita a reflexionar sobre el golpe de 1976 Las redes sociales afectan el bienestar de los jóvenes Migración y liderazgo Pueblos fantasma: Totoralejos apagó su luz y se quedó dormido en las salinas “Invincible” jamás defrauda