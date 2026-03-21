Atlético Tucumán cambió la actitud, controló las emociones y se quedó con la victoria ante Gimnasia de La Plata

Atlético tenía que ganar, como sea. Llegaba con una campaña que lo tenía entre la espada y la pared, la deuda de más de un año sin festejar fuera de casa y apenas una victoria en 12 partidos. Esta vez la cita era en el José Fierro, ante un Gimnasia que venía prendido. Difícil, sí. Imposible, no. Y así lo entendió el equipo de Julio Falcioni, que resolvió rápido y después supo sostenerlo en un cierre con varios obstáculos.