Sin colectivos de noche: “no es una medida deseada”

La disconformidad de los empresarios por el incumplimiento de pago de subsidios de parte de la Nación llevó a que se tome una fuerte medida: no habrá colectivos nocturnos el fin de semana de carnaval.

Este problema no es patrimonio exclusivo de Tucumán, destacan los empresarios, sino que le compete al resto de las provincias del interior. El reclamo gira en torno a la asimetría en prejuicio del interior, donde el 85% de las compensaciones tarifarias nacionales le corresponden al AMBA y sólo un 15% es distribuido en las 23 provincias interinas. El Estado nacional, por su parte, se comprometió a otorgar subsidios a empresas del interior para apaciguar esta diferencia.

Sin embargo, el miércoles pasado la Federación Argentina de Transporte por Automotor de Pasajeros (Fatap) lanzó un comunicado, en nombre de las provincias, donde manifestó que hace 60 días que las empresas de transporte no perciben estos subsidios, correspondientes a enero y febrero, de $ 3.200 millones cada uno. Informó, en consecuencia, que reducirán los servicios nocturnos durante los días 26, 27 y 28 de este mes, días previos y durante la época de carnaval. El personal afectado a dichos servicios se verá suspendido de forma efectiva, con el consiguiente descuento de sus salarios.

“Son medidas no deseadas”, aseguró Jorge Berretta, vicepresidente de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat). Comentó que la medida responde a una exigencia de Fatap para poder prestar un servicio normal.

Sostuvo que todas estas medidas van a quedar sin efecto en el caso de que reciban respuestas favorables de parte de la Nación en la reunión de hoy al mediodía. Se realizará vía Zoom y contará con la participación de: Fatap, UTA, el Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Transporte y el Ministerio de Economía (no garantizado).

“Ahí se va a insistir o pedir que para garantizar la normal operatividad del servicio público del interior nos liquiden la deuda”, determinó Berretta.

Asimismo, Berretta denunció que hace falta una decisión política del Gobierno nacional para achicar las diferencias entre las provincias del interior y el AMBA. Expuso que esta situación se generó en mayor medida durante el gobierno de Mauricio Macri, y que este Gobierno no lo soluciona.

También manifestó que aunque se trata de medidas no deseadas, no pueden funcionar con un servicio donde los costos operativos no les cierran por ningún lado y no hay ningún reconocimiento ni cumplimiento por parte de la Nación.

Por otro lado, miembros de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) también formarán parte de la reunión de hoy, pero presentando distintas inquietudes. “Nosotros hasta acá con el tema de salarios estamos al día. La preocupación que tenemos ahora es que los subsidios nacionales de enero y febrero todavía no fueron enviados”, dijo César González, secretario general de UTA. Contó que la entidad rechazó la suspensión del personal que manifestó Fatap. “Pero ellos pueden tomar las medidas que crean necesarias”, indicó.

El reclamo de UTA, por su parte, corresponde al aumento salarial. “Todavía no se está hablando de porcentaje”, comentó González, mientras se están haciendo las primeras reuniones. “También aprovechamos que estará invitado el ministro de Transporte para plantearle que manden los fondos al interior del país para que las empresas puedan cumplir con el pago de las remuneraciones”, agregó González.

En la reunión de hoy, UTA discutirá las condiciones de trabajo, ya que manejan unidades con 11 años de antigüedad, una situación que, aseguró, vienen “soportando”. (Producción periodística: Bárbara Nieva)