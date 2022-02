Los ómnibus del interior recibirán una mayor ayuda de Nación

El Ministerio de Transporte dispuso una asignación mensual de $ 3.200 millones en el primer trimestre de 2022 al transporte público por automotor de pasajeros urbano y suburbano del interior del país, con un incremento del 40% respecto de los montos vigentes. La medida se formalizó mediante la resolución 82/2022 de la cartera encabezada por Alexis Guerrera y fue publicada este lunes en el Boletín Oficial.

El incremento había sido anticipado por el ministro Alexis Guerrera en la reunión del último viernes de gobernadores del Norte Grande, quienes a su vez manifestaron su apoyo a la decisión de Transporte de discutir con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la transferencia de la potestad de regular las tarifas y los eventuales subsidios de las 32 líneas de colectivos con recorrido dentro del territorio del distrito.

La postura de los gobernadores se fundamentó en que las tarifas de autotransporte de pasajeros en CABA no solo son las más bajas del país, sino que, además, reciben muchos más subsidios del Estado nacional que el resto del país.

La resolución fue resaltada por el diputado entrerriano del Frente de Todos Marcelo Casaretto, quien en su cuenta de Twitter explicó que “el objetivo es llegar a $ 46.000 millones en el año”, un 70% más que los $ 27.000 millones de 2021.

“El año pasado presenté el proyecto de ley respaldado por los gobernadores y luego incluimos ese monto en el Presupuesto 2022, que fue rechazado por la oposición”, recordó el legislador.

Por su parte, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, volvió a referirse al tema y cuestionó la diferencias que existen entre el área metropolitana y el interior del país. “Hay que ir a un sistema de subsidios más justo porque están todos concentrados en el área metropolitana”, afirmó Morales durante una entrevista con CNN Radio Argentina.

El presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) señaló, además, que CABA recibe subsidios por colectivo o por chofer cuatro veces superiores a los subsidios que llegan al Interior. “Entonces usted tiene en el interior empresas al borde de la quiebra, colectivos que tienen ocho o 10 años de antigüedad versus una flota de colectivos y empresas bien pagas en el área metropolitana que es muy injusto”, explicó.

“Los vecinos del área metropolitana terminan pagando 18 pesos un boleto mientras en las provincias cuesta 50 pesos, con subsidios por colectivo cuatro veces superiores (en el AMBA) a los que llegan al interior”, agregó.

Por último, consideró “injusto” que solo se le quite los subsidios al Gobierno porteño y no a la provincia de Buenos Aires. “Pagan menos que el interior y es una realidad. No sé si me reporta más o menos votos”, finalizó.