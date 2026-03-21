Qué le sucedió a Chuck Norris: se conocieron más detalles de la muerte del legendario actor

El mensaje final de Chuck Norris

Incluso en su cuenta de Instagram, el intérprete demostraba su vitalidad con un video que publicó el día de su cumpleaños. "Yo no envejezco. Subo de nivel. ¡Hoy cumplo 86! Nada como un poco de diversión en un día soleado para sentirse joven”, escribió el artista adjuntando un clip de él practicando boxeo, disciplina que lo acompañó toda su vida. “Agradezco otro año, buena salud y la oportunidad de seguir haciendo lo que amo”, agregó.