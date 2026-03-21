Qué le sucedió a Chuck Norris: se conocieron más detalles de la muerte del legendario actor

Este viernes, la familia de Chuck Norris anunció que el reconocido protagonista de películas de acción había perdido la vida. La noticia dio la vuelta al mundo, sin que nadie pudiera salir de su estupor tras una muerte que muchos consideraron “súbita”: apenas unos días antes, el intérprete de “Cord” Walker en la exitosa serie de televisión “Walker” había celebrado su vigor tras cumplir 86 años.
Según el comunicado de sus allegados ayer por la mañana, Norris partió rodeado de sus seres queridos y en “paz”, mientras que adujeron una “muerte inesperada”. El artista marcial dejó de existir este jueves, 10 días después de su 86° aniversario. No obstante, sus íntimos quisieron mantener privadas las circunstancias en que ocurrió el deceso.
El misterio tras su internación en Hawái
El veterano deportista había sido hospitalizado en Hawái tras sufrir una emergencia médica; pese a ello, hasta el viernes por la mañana no se hicieron más comentarios sobre su estado de salud. El medio TMZ informó que su internación pareció abrupta, ya que una fuente que habló con el actor el miércoles dijo que "estuvo realizando ejercicio, se encontraba de buen humor y muy animado".
Desde el portal de noticias añadieron que, hasta el miércoles, Norris estaba entrenando en la isla de Kauai y un amigo de la estrella que habló por teléfono con él aclaró que “estaba de ánimo óptimo y contando chistes”.
El mensaje final de Chuck Norris
Incluso en su cuenta de Instagram, el intérprete demostraba su vitalidad con un video que publicó el día de su cumpleaños. "Yo no envejezco. Subo de nivel. ¡Hoy cumplo 86! Nada como un poco de diversión en un día soleado para sentirse joven”, escribió el artista adjuntando un clip de él practicando boxeo, disciplina que lo acompañó toda su vida. “Agradezco otro año, buena salud y la oportunidad de seguir haciendo lo que amo”, agregó.
El viernes, su círculo íntimo describió la partida como "repentina". “Sabemos que muchos de ustedes se enteraron de su reciente hospitalización y les agradecemos profundamente las oraciones y el apoyo que le brindaron. En estos momentos de duelo, les pedimos amablemente que respeten la privacidad de nuestra familia”, añadieron sus allegados en el comunicado.