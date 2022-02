Felipe Fort volvió a abrir su cuenta de Instagram tras su enojo por la muerte de Gustavo Martínez

Felipe, uno de los hijos del famoso empresario Ricardo Fort, retoma su perfil público poco a poco. Tras el fallecimiento de la pareja de su padre, Gustavo Martínez, el joven había decidido alejarse de las redes y cerró su cuenta de Instagram por un par de días.

Ya instalado en Los Ángeles, bajo el cuidado de su niñera, Marisa López, Felipe se prepara para recibir su cumpleaños número 18 junto a su hermana melliza, Marta. Según trascendió, los hermanos tienen planes de mudarse definitivamente a Estados Unidos.

La dramática situación que vivieron los hijos del famoso chocolatero los tomó por sorpresa y tuvieron distintas reacciones con el pasar de los días. Martita le explicó a sus seguidores cómo fue la sucesión de los hechos y le dedicó unas palabras a la ex pareja de su padre.

“Me pareció muy egoísta lo que hizo, pero se hizo público la enfermedad que tenía y de esa enfermedad uno nunca puede esperar la reacción que tendrá la persona”, inició su mensaje.

Pero aclaró: “De igual manera, fue una persona que ocupó un importante rol en mi vida y lo voy a extrañar siempre. QEPD Gus, mi padrino”.

Felipe tuvo un comportamiento totalmente diferente y no dudó en culpar a Martínez de su propia muerte. En una serie de posteos publicados en su cuenta, el joven le pidió a sus seguidores privacidad y expresó su enojo por el desenlace de los hechos.

“¿Tienen a Gustavo como una buena persona? ¿Después de lo que hizo? Mientras Martu y yo estábamos en el mismo departamento”, se había preguntado tras el reporte de la muerte.

“Las únicas personas que siempre estuvieron para nosotros fueron Marisa, Eduardo, César y amigos. Papá lo recibirá con los brazos cerrados. No opinen, no comenten, no saben y nunca supieron. Sí, brazos cerrados. Una persona que no puede terminar de ‘cuidarnos’ faltando 10 días para que cumplamos 18", había escrito en sus historias.

Una vez que pudieron darle el último adiós a su padrino, los jóvenes volvieron a mostrarse en las redes, aunque esta vez decidieron archivar cualquier imagen con Gustavo. En su lugar, solo mantuvieron las publicaciones en las que posan solos o con su padre.