¿Felipe Fort ya hizo su primera inversión como heredero?

Felipe Fort y Martita Fort cumplieron 18 años y accedieron a la herencia de su papá, Ricardo. Desde hace tiempo, Felipe había manifestado su deseo de irse a vivir a Estados Unidos, y ahora podría convertir ese sueño en realidad gracias a la primera compra que realizaría con su dinero.

Se trata de una exclusiva propiedad en Miami, ubicada en el edificio Regalia, en Sunny Isles Beach, que tiene una vista privilegiada al mar, en una de las mejores zonas de la ciudad.

Hace unos días el joven posteó en sus redes la vivienda con la palabra “Done” ”Hecho”, en inglés, mediante la cual dejó entrever que habría invertido en ella y que así cumplir su sueño de comprarla.

Vivir en Estados Unidos era su sueño. "Me lo pongo como meta, quiero trabajar para llegar a esto y más", había expresado.

Asimismo, había revelado lo que planea hacer allí. "Tengo pensadas muchas cosas, una de esas es trabajar en bienes raíces. Acá hay trabajo en todos lados, literal", compartió el joven.

Felipe Fort desmintió la compra del departamento

A pesar de las versiones sobre la adquisición del bien, el hijo de Ricardo Fort salió a aclarar en sus redes sociales que aún no invirtió en el mencionado departamento. “Hola gente. Les quería comentar que no me compré ningún departamento en Miami, ni estoy haciendo ninguna inversión”, explicó desde una historia en su cuenta de Instagram.

“Me interesa ver cómo se trabaja en la venta de departamentos así que un amigo se ofreció a empezar a enseñarme. El video es de una visita a un departamento al que lo acompañé en mi primer día", agregó el heredero.

Felipe Fort ya alcanzó la mayoría de edad

Los hermanos Marta y Felipe Fort cumplieron 18 años, la ansiada mayoría de edad que les permite heredar la fortuna perteneciente a la familia Fort, dueña de la histórica empresa de chocolates FelFort.¿Cuánto es la cantidad de la herencia? Principalmente, los hermanos pasan a ser dueños de los casi 11 millones de dólares de su padre, los cuales lo habían llevado en 2013 a aparecer en el ranking de Revista Forbes, como uno de los argentinos más ricos del país. Se suman también autos importados, campos relacionados con la empresa, propiedades e incluso el 33% de las acciones de la firma Felfort para los dos hermanos.

Sumado a todos esos bienes también aparece el departamento en el que falleció Gustavo Martínez, además de vehículos de lujo, como Rolls Royce, los autos favoritos de Ricardo y distintas casas en Miami.