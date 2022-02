La Municipalidad abre la licitación para recuperar y modernizar el Mercado del Norte

“Quiero tener un mercado moderno”, dijo el intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro, para anunciar el llamado a licitación pública nacional para la recuperación, revalorización, administración, mantenimiento y explotación del Mercado del Norte. Según el decreto, los pliegos de bases y condiciones contemplan el respeto al patrimonio, con “énfasis en la calidad de la factura técnica y constructiva” y también “las características simbólicas derivadas principalmente del contexto cultural y social”. “Esto es para que se revalorice la ciudad, que cambie el eje, que está sobre el este –Plaza Independencia, calle 25 de Mayo- y vire hacia el oeste”, describió Alfaro.

El llamado está destinado a interesados para presentar proyectos de recuperación en el estado en que se encuentra el mercado, “para su puesta en valor, recuperación y explotación de la actividad comercial que allí se desarrollaba sin que el municipio invierta dinero”, explicó.

El edificio, ubicado en un predio delimitado por calles Maipú y Mendoza, fue habilitado en 1939 y abarcaba 10.200 metros cuadrados (ocupa alrededor de un cuarto de la manzana). Tiene un cuerpo central que albergaba la actividad principal de exposición y venta de productos, con los puestos agrupados en islas y otros alineados en las calles internas que favorecen la comunicación entre Junín, Mendoza y Maipú; y tiene un cuerpo lateral con comercios independientes con acceso a la calle.

Saliendo del riesgo

A lo largo del tiempo el edificio, del cual no hay planos originales, fue objeto de intervenciones de las que tampoco hay planos. En 1987 la construcción, que había sido hecha con estructura antisísmica, fue objeto de reformas autorizadas por la Intendencia. En 2005 se desalojaron oficinas municipales en la planta alta porque se observaron deficiencias estructurales. En 2009 la UNT elaboró un informe técnico que hablaba de grave deterioro de algunos sectores. En 2018 hubo un colapso de un pilar de mampostería sobre calle Maipú; en 2021 colapsaron dos pilares sobre calle Mendoza y desde entonces se encuentra clausurado. Los puesteros fueron desalojados.

Durante todo el año pasado se hicieron trabajos de alivianamiento de la estructura para evitar el colapso. Alfaro dijo que en diciembre llegaron a temer que hubiera derrumbe. “Se contrató al ingeniero Rafael Blanca para dirigir los trabajos para evitar el colapso, riesgo del que creemos vamos a salir en corto plazo”, añadió.

El intendente dijo que hace cuatro años habían realizado un proyecto ejecutivo de recuperación del mercado y que se presentó un pedido de financiamiento ante el Ministerio de Obras Públicas de la Nación en junio de 2020, “pedido que hasta el día de hoy no ha tenido eco favorable”. Consecuentemente, “viendo la imposibilidad de recuperar el edificio con fondos propios, y al no tener resolución favorable del proyecto presentado en la Nación, he decidido buscar un financiamiento privado, haciendo un llamado a licitación pública nacional”, dijo.

La convocatoria contempla “poner énfasis en la calidad de la factura técnica y constructiva, puntualmente en la resolución de la cubierta tipo shed, la superficie que cubre la misma y las posibilidades de ventilación e iluminación natural que proporciona; los sistemas de refrigeración y distribución de la mercadería; y las terminaciones óptimamente seleccionadas según las necesidades de salubridad e higiene que este tipo de edificios requiere”.

Horario amplio

Se contempla también la prioridad del uso del espacio “para actividades netamente comerciales, como gastronómicas”. Además, se establece que “para la incorporación de nuevas funciones se deberán considerar rubros que potencien la vitalidad comercial del sector y permitan prolongar los actuales horarios de uso del comercio, lo que permitirá el desarrollo y recualificación del área urbana”.

Con respecto a los puesteros que estuvieron en el mercado, Alfaro dijo que acaso podrán volver “pero en las condiciones de poder comprar un puesto o alquilar que establezca la concesión”.

En cuanto a quienes sean oferentes, se espera que presenten condiciones económicas y solvencia, y el proyecto. “Nosotros vamos a ver qué es lo que más conviene”, dijo Alfaro, que añadió que, pese a que es un momento de fuerte crisis económica, tiene expectativas de que la convocatoria tenga efecto rápido, porque “hubo muchas consultas de empresarios locales y nacionales”.

Puntos clave

El Mercado, habilitado en 1939, no tenía estructura antisísmica y llegó a situación de colapso por obras posteriores que recargaron el edificio.

En marzo pasado, por las grietas que aparecieron en dos pilares, el edificio quedó clausurado y los puesteros fueron desalojados.

Ante la falta de fondos para financiar un proyecto de mercado municipal, se decidió por la licitación en busca de interesados en concesión

Maipú, semipeatonal: Las tareas comenzarán después de Laprida



Por el microcentro circulan entre 150.000 y 200.000 personas cada día, que se suman a los 750.000 que viven en la Capital, según estima el intendente Germán Alfaro. “Es de imaginarse la revalorización de los locales que están sobre la peatonal de la Mendoza”, dijo. “Lo mismo sobre calle Maipú, que vamos a hacer semipeatonal una vez que se terminen los trabajos sobre calle Laprida”. “Esta es una inversión grandísima que hay que hacer a pesar de que es un cuarto de manzana. Pero el lugar que tiene es uno de los más importantes de la ciudad”, concluyó.

Crónica histórica: sitio donde comenzó el desarrollo comercial

El intendente Germán Alfaro recordó la crónica de LA GACETA de la inauguración del edificio en 1939. “Tucumán se transforma, y se transforma con rapidez, con celeridad de pueblo nervioso que busca la meta gloriosa que merece su tradición, sus prestigios y sobre todos su cultura”, decía la crónica en que se destacaba “el fin del viejo Mercado del Norte, que vivirá en el recuerdo”. El intendente explicó que urbanistas y arquitectos consultados le dijeron que el edificio “fue el ícono de nuestra ciudad porque en él comenzó a desarrollarse el comercio”.