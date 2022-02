Vargas Aignasse, sobre la polémica en plaza Independencia: "no tienen legitimación gremial"

Luego de que Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud (Sitas) denunciara "represión policial" durante una manifestación en plaza Independencia, la ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse, se refirió a la constitucionalidad de los representantes gremiales.

Tras mantener un encuentro con los representantes de ATSA y SUMAR, la funcionaria destacó que “desde el Gobierno Provincial se busca respetar todas las garantías constitucionales de quienes vienen a peticionar a las autoridades y así es como trabajamos, priorizando siempre el diálogo".

En período de paritarias abiertas con el sector de la sanidad, Vargas Aignasse recordó que “las leyes y normas vigentes establecen que quienes discuten paritarias son los gremios legitimados para tal fin que cuentan con personería gremial. Son ellos los que se sientan en la mesa de la discusión salarial. Por lo tanto, aquellas personas que invocan ser trabajadores de la salud pero no se encuentran nucleados en ningún gremio, los invitamos respetuosamente a canalizar sus inquietudes a través de cualquiera de los seis gremios que representan a la salud en la provincia de Tucumán”.

Por eso, consultada sobre el reclamo de un grupo de trabajadores de la salud realizado ayer frente a Casa de Gobierno, la funcionaria comentó que “son grupos que no tienen la legitimación gremial para sentarse a la mesa de la discusión salarial” por lo tanto, “es una situación en la que policía los invitó a retirarse y a no instalar una carpa más en la Plaza, peticionando algo para lo cual no están legitimados".

"Desde el gobierno provincial no hemos dado la orden a las autoridades policiales de reprimir, no es la forma en la que trabajamos. Siempre hemos priorizado el diálogo dejando en claro que es necesario mantener un orden en la provincia, y los reclamos deben ejercitarse dentro de la legalidad, sin perjudicar a terceros que se ven impedidos de circular por la vía pública", sentenció.