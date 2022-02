Qué dice el Gobierno sobre la denuncia de "represión policial" en un reclamo de Sitas

El Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud (Sitas) denunció que un grupo de manifestantes sufrió "represión policial" durante una protesta que se estaba desarrollando en la plaza Independencia, en el marco de las paritarias 2022. Además, los secretarios generales del gremio, Julián Nassif y Adriana Bueno, exigieron al gobernador, Osvaldo Jaldo, que se inicie "una investigación sobre los responsables de este aberrante hecho".

El titular interino del Poder Ejecutivo (PE) fue consultado esta mañana, en un acto oficial que tuvo lugar en la Legislatura, sobre la denuncia de Sitas.

"Lamento el hecho sucedido el día de ayer, pero creo que tenemos que manejarnos con mucho respeto", indicó el referente peronista de Trancas a la prensa.

Y recordó que "hoy las paritarias se están discutiendo". "Sabemos que tanto el ministro de Economía (Eduardo Garvich) como la ministra de Gobierno (Carolina Vargas Aignasse), así como los ministros de cada área correspondiente, están hoy sentados con cada uno de los secretarios de los gremios que representan a los empleados públicos. Para hablar de salarios, de condiciones de trabajo, tenemos que conversar orgánicamente, tenemos que conversar con los gremios legamente que han sido elegidos por sus afiliados", profundizó el gobernador.

Luego, señaló que "los trabajadores estatales se deben quedar tranquilos, porque estamos en plena negociación de paritarias con cada área del Estado".

"Como nosotros respetamos las organizaciones sindicales, quienes integran las diferentes áreas del estado tienen que ser orgánicas; si no, es imposible llegar a un acuerdo. Y por ahí, sin querer, se entorpecen las negociaciones, y se perjudica a mucha gente. Pido paciencia, tranquilidad, y pido que seamos orgánicos. Tucumán está en plena paritaria, nadie puede aducir que no estamos conversando sobre el salario presente y futuro de nuestros empleados públicos", añadió Jaldo.

Ante otra consulta de los periodistas, el gobernador interino afirmó que no podía "hablar de montos ni de porcentajes" estimados con relación al ajuste salarial. "Hay ministros designados para estas negociaciones, y hasta anoche no he tenido la información oficial (sobre un acuerdo)", remarcó.

Por último, se refirió puntualmente al reclamo del Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud.

"La verdad que después de muchos años lo sentamos a Sitas también a la mesa de negociaciones; están invitados, tienen que esperar el turno (para dialogar), pero tiene que ser pacíficamente, orgánicamente. Después de muchos años que nunca no los invitaron ni siquiera a ingresar a la Casa de Gobierno, hoy están esperando su turno. Tenemos que trabajar orgánicamente por el bien de todos los empleados públicos y por el bien de los tucumanos que necesitan un Estado presente", expresó Jaldo.