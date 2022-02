Bélgica tiene una semana laboral de cuatro días: ¿los tucumanos podríamos imitar una medida así?

Los partidos que integran la coalición gobernante en Bélgica han pactado llevar adelante una reforma laboral inédita, que permite concentrar la jornada semanal en cuatro días. La medida busca una mejor conciliación de la vida laboral y familiar, y da la posibilidad de que el empleado opte por trabajar cuatro días sin que esto suponga una reducción de las horas totales semanales. Otra de las opciones es trabajar menos durante una semana y compensarlo en la siguiente. Y mientras los belgas escriben su letra chica, tanto los empresarios como los empleados de todo el mundo han vuelto a considerar las oficinas, al cabo de la pandemia. ¿Hemos trabajado demasiado tiempo y sentimos que es hora de cambiarlo? ¿O en comparación con nuestros padres y abuelos somos menos esforzados? ¿Cuál será la relación de nuestros hijos con sus trabajos?

Lo primero que plantea la psicóloga Graciela Chamut -magister en dirección ejecutiva de empresas y una de las especialistas que en este artículo nos ayudará a debatir al respecto- es que lo resuelto por Bélgica va más allá de sus fronteras. La tendencia mundial se inclina por achicar las horas laborales, pues se ha visto que la eficiencia no se encuentra ligada a la cantidad de horas. Al contrario -explica-, cuanto más prolongada es la jornada, más prolongados son los tiempos muertos, como el cafecito, la salida al quiosco o el almuerzo. "La productividad tiene que ver con la motivación y con las capacidades del asalariado", dice.

Enseguida Chamut apunta que cuando el trabajador cuenta con horas para su vida personal, se siente satisfecho. "Y esa satisfacción incide en su trabajo. Es muy importante que la gente tenga un trabajo que le guste y que le permita destinarse a otros aspectos, como la familia, los amigos y los hobbys", enumera.

Cuando se le pregunta si podríamos pensar nosotros también en una reforma de ese tipo, contesta que las grandes innovaciones nacen en las naciones más desarrolladas de Europa y en Estados Unidos. De allí viajan a través de las multinaciones. Pero el Norte argentino -acota- es uno de los últimos recovecos a donde llegan los cambios. "En Tucumán las cosas están difíciles para pensar en eso. Aquí las empresas están cerrando porque no les dan los números", razona. No obstante, destaca la expansión del teletrajo en las firmas locales.

- ¿Cómo vislumbra el vínculo entre las nuevas generaciones y el trabajo?

- Creo que el nivel de lealtad que hubo desde los años ´50 y hasta los años ´80 es difícil que regrese. He conversado con empresarios de no más de 35 años que no quieren tomar veinteañeros porque relatan que son 'vagonetas'. Recuerdo que cuando yo tuve mi primer trabajo, hacía lo que me pedían. Ahora dicen 'eso no me corresponde'.

También María Laura Colque -gerenta de Escencial Consultora y presidenta de la Fundación para el Desarrollo Profesional- aporta su mirada al respecto. Ella considera que una jornada laboral de menos días es viable únicamente si cuenta con acompañamiento de tecnología. "Si se cuenta con los sistemas y las capacidades de producción, se puede pensar en esa situación. Hoy, en general en nuestra provincia eso sería un mito o un ideal aspiracional", estima. De hecho, enseguida destaca que en la Argentina y en Tucumán hay gente que trabaja menos horas.

De manera coincidente, José María Blunda -psicólogo y director de una consultora de recursos humanos- expresa que le cuesta creer que en Argentina pueda existir una relación directa entre la disminución de días laborales y el incremento de la productividad, dados los problemas de baja competitividad. "Me parece que nuestra realidad es más parecida a la de España, país que tiene la mayor cantidad de horas laborales al año, precisamente por el bajo nivel de productividad", compara.

Los indicadores del rubro servicios, por citar un caso, demuestran que la Argentina ha caído en sus niveles, ejemplifica el especialista, mientras que otros países de la región, como Perú Chile o México han incrementado sus tasas. "Quizás el desafío más grande pasa por apelar a otros satisfactores, como el trabajo remoto con el objetivo de eludir los tiempos de traslados. Se trata de una mayor flexibilidad, en definitiva", concluye Blunda.

En diciembre del año pasado, Emiratos Árabes Unidos se convirtió en el primer país del mundo en establecer una semana laboral de cuatro días y medio en todas sus entidades del gobierno. En el Reino Unido, una serie de compañías acordaron que durante los próximos seis meses participar de un proyecto piloto denominado "4 Day Week Global": los colaboradores de esas firmas trabajarán 32 horas semanales por el mismo sueldo. En Islandia, entre 2015 y 2019 hubo varias pruebas similares.