Los referentes de San Martín de Tucumán bancaron a Diego Flores y deben refrendarlo en la cancha

Hernández reiteró que la “tranquilidad” es clave para no desviarse de la meta principal. “Somos conscientes que los resultados no nos están acompañando, pero o fueron las mejores palabras. Nosotros no tenemos que darle importancia. Somos los que estamos y los que queremos estar. Queremos lo mejor para San Martín y lograr el ascenso a Primera”, enfatizó, mientras aseguró que se deben dejar de lado las disputas personales en pos de la meta final. “El grupo no tiene nada que ver en eso. Toda la gente que está en el club son trabajadores y lo hacemos por amor”, puntualizó.