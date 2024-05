Espectáculos en Tucumán: guía para salir

Rock: agenda de shows en la capital y en el interior

Desde las 19, IDealeS IMPerfectoS, Fuera de Joda y María la Berraca protagonizarán un festival de rock a beneficio del barrio 14 de Septiembre de Los Pocitos en la Casa de la Cultura Catalina Albarracín de Suárez (avenida Alem 753, Tafí Viejo) y la entrada será un alimento no perecedero. Los recitales con acceso libre tienen varias propuestas para hoy: a partir de las 17 habrá una nueva edición del Piletón Rock en el parque Avellaneda con Alem, NorthOn, Horus, Mi Último Intento y Adrián Llovera (foto); Guru Reggae se presentará a las 21 en la Feria Gourmet (también en el parque Avellaneda, pero frente al Monumento al Bicentenario); desde las 22, Reversión hará rock de los 80, 90 y 2000 en Santa Marta de Yerba Buena (avenida Aconquija 1.645), Dead Horse hará su tributo a los Guns and Roses en Northhouse Beer (Laprida 605). Ya con entrada paga, en Sr Montero (Virgen de la Merced 611) tendrá lugar el Rock Show con Señor Veneno, Todo Pasa, Jano y Vumetro. Brotes (Santiago del Estero 179) celebra su primer año con la Orquesta Plazoleta All Stars, Gorda Resucitada, danza con Khamsa, presentación del libro “Feminismo Jumanji” y fiesta con el Dj Juan Regner. Caprice (Chacabuco 437) recibirá alos Dj’s Mr Rabbit y Sun Rhythm.