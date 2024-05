Los primeros en reunirse con los funcionarios de los ministerios de Gobierno y de Economía fueron los referentes sindicales de la educación. A la salida de la audiencia, la secretaria adjunta de ATEP, Nora Yenad, no ocultó su malestar. “Realmente no hemos conseguido un aumento. No hay aumento para el salario. Se ha ofrecido simplemente un bono de $40.000 para mayo y de $40.000 para julio; o sea, nada. Nos vamos con las manos vacías, sinceramente”, expresó la dirigente gremial.