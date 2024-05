Parlamento del Norte Grande: “Han tomado decisiones que han dañado a los argentinos”

Durante el plenario no hubo menciones a la Ley Bases, proyecto que cuenta con media sanción y que se está trabajando en el Senado. Trascendió, sin embargo, que un legislador del NEA presentó un proyecto para rechazar el tratamiento de la iniciativa que Milei considera clave para su gestión. La iniciativa no prosperó dado que no recibió apoyo unánime en comisiones.