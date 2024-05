Una tucumana, de 23 años, se consagró campeona en un importante torneo de equitación en Córdoba

Rocío arrancó hace cuatro años en la equitación y ya se dio el lujo de festejar un título en “La Docta”, en uno de los certámenes más exigentes del interior del país. “Practico este deporte desde la pandemia. Mis hermanas Sol y Ana ya saltaban. Un día fui a verlas entrenar y me entusiasmé, por lo que decidí sumarme. Me gusta mucho, pero la verdad es que no creía que iba a durar tanto en la equitación, ja ja. Me imaginaba que iba a practica un par de clases y nada. Y aquí estoy, a full y con mucho entusiasmo. Actualmente entrenamos tres días a la semana y siempre que tenemos un tiempo libre con mis hermanas vamos a ver los caballos”, concluyó la campeona.